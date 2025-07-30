الاقتصاد

«عطاء التعليمية»: بيع فرع لشركة تابعة بقيمة 40 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«عطاء التعليمية»: بيع فرع لشركة تابعة بقيمة 40 مليون ريال

الدمام في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:29 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت شركة عطاء التعليمية أن شركتها التابعة المملوكة بنسبة 100%، شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة، وقعت اتفاقية بيع وشراء مع شركة قيم العقارية، وذلك لبيع فرع الشركة المتمثل في شركة "معاهد أكاديمية الفيصل العالمية للتدريب".
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي العقد يقدر بـ40 مليون ريال.
وأضافت أن الصفقة مشروطة، وفقًا للقواعد واللوائح والإجراءات المتبعة في المملكة العربية السعودية المعتادة.
وأوضحت أ، البائع: شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة (شركة تابعة لشركة عطاء التعليمية)، والمشتري: شركة قيم العقارية.
ونوهت بتحديد القيمة الدفترية للأصل بدقة مع القوائم المالية المدققة في 31 يوليو 2025م.
ولفتت إلى أن أسباب الصفقة: انسجامًا مع استراتيجية شركة عطاء التعليمية الهادفة إلى التركيز على قطاع التعليم باعتباره النشاط الرئيسي للشركة.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذه الصفقة في القوائم المالية للشركة ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2026م.
وأفادت باستخدام المتحصلات من بيع الأصل لدعم المركز المالي العام للشركة وتعزيز سيولتها التشغيلية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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