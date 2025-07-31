شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن ماركة " شيفورلية " قد سجلت 1669 سيارة، وجاء فى المركز الثاني ماركة إيسوزو 150 سيارة، وفى المركز الثالث تويوتا 107 سيارة وفى المركز الرابع مرسيدس 43 سيارة وفى المركز الخامس ميتسوبيشى 38 سيارة..

يذكر ان سيارات النقل الجمالية التي صدر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال يونيو 2025 بلغت 2314سيارة بانخفاض بلغ 4% عن الشهر السابق.

وجاء من بينها 54 سيارة موديل 2022 و 63 سيارة نقل موديل 2023 و221 سيارة موديل 2024 و 727 موديل 2025و1249 سيارة موديل 2026.