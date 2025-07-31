الاقتصاد

تعرف على السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال يونيو 2025

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تعرف على السيارات النقل الأعلى ترخيصا خلال يونيو 2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ أمانى سمير

الخميس، 31 يوليو 2025 12:00 ص

كشف آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن ماركة "  شيفورلية " قد سجلت 1669 سيارة، وجاء فى المركز الثاني ماركة إيسوزو 150 سيارة، وفى المركز الثالث تويوتا 107 سيارة وفى المركز الرابع مرسيدس 43 سيارة وفى المركز الخامس ميتسوبيشى 38 سيارة..

يذكر ان سيارات النقل الجمالية التي صدر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال يونيو 2025  بلغت 2314سيارة بانخفاض بلغ 4% عن الشهر السابق.

وجاء من بينها 54 سيارة موديل 2022 و 63 سيارة نقل موديل 2023 و221 سيارة موديل  2024  و 727 موديل 2025و1249 سيارة موديل 2026.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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