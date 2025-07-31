شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 31 يوليو 2025، تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصري، وفقا لآخر تعاملات رسمية بالبنوك المصرية.

وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصرى 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى بلغ 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، وفى بنك مصر بلغ 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.68 جنيه للشراء.

48.78 جنيه للبيع.