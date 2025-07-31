شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 31-7-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 31-7-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 13 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: مصر للزيوت والصابون، وفرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، ومصر بنى سويف للأسمنت، ومصر للأسمنت-قنا، وكونتكت المالية القابضة، والقاهرة للخدمات التعليمية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، واراب للتنمية والاستثمار العقارى، وديجيتايز للاستثمار والتقنية.

البورصة تربح 22 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقى 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 98.7 ألف عملية لعدد 217 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.86% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.14%، والعرب على 5%، واستحوذت المؤسسات على 20.73% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.26%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 47.7 مليون جنيه، 38.7 مليون جنيه، 66.4 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه، 12.8 مليون جنيه، 108.5 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 34198 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 42021 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 15359 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 10225 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 13807 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3496 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 15280 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2094 نقطة.

وصعدت أسهم 145 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 43 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة.

صفقات

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات على أسهم شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية - راميدا، واى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، ويو للتمويل الاستهلاكى، ومجموعة أى أف جى القابضة، لعدد 7.5 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون جنيه للأولى، ولعدد 13.2 مليون سهم بقيمة 148.8 مليون جنيه للثانية، ولعدد 1.7 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون جنيه للثالثة، ولعدد 5.2 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون جنيه للرابعة، وذلك فى إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى داخليين بشركات العربية للصناعات الهندسية، والعبور للاستثمار العقارى، وبالم هيلز للتعمير، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2، والاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار، عدد 100 ألف سهم، 13 ألف سهم، 861.5 ألف سهم، 20.4 ألف سهم، 2000 سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضات تشخيصية-راميدا، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 62.9 ألف سهم، 334.3 ألف سهم، 4731 سهم، 5 ملايين سهم، 330 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع داخليين بشركات القاهرة للدواجن، والدولية للمحاصيل الزراعية، وجوجرين للاستثمار الزراعى والتنمية، والبنك التجارى الدولي-مصر (سى أى بي)، وبالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، ومجموعة أى أف جى القابضة، وأوراسكوم المالية القابضة، وحق الاكتتاب للشركة الدولية للمحاصيل الزراعية-2، عدد 35 ألف سهم، 17.5 ألف سهم، 1.33 مليون سهم، 2000 سهم، 40 ألف سهم، 15 ألف سهم، 1.2 مليون سهم، 48 مليون سهم، 500 سهم، على الترتيب.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات العربية للأسمنت، ومصر للأسواق الحرة، والبنك التجارى الدولي-مصر (سى أى بي)، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عدد 31 ألف سهم، 39 سهمًا، 4478 سهمًا، 5 ملايين سهم، 661.8 ألف سهم، على الترتيب، وباع مساهم رئيسى بشركتى مستشفى النزهة الدولى عدد 96.9 ألف سهم.

أسهم خزينة

أعلنت شركات العربية للأسمنت، والمتحدة للإسكان والتعمير، وإيديتا للصناعات الغذائية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، إذ اشترت الأولى عدد 3104 سهمًا، واشترت الثانية عدد 300 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالى نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.24% من أسهم رأس المال، واشترت الثالثة 1.3 مليون سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2025، وفى قطاع الموارد الأساسية، حققت شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 22.9 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2025 مقابل 18.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 24%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 9.3 مليار جنيه مقارنة مع 13.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 31%.

وفى نفس القطاع، حققت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، مبيعات بلغت 13.3 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2025 مقابل 9.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 34%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 5.8 مليار جنيه مقارنة مع 10.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 34%.

وفى قطاع الرعاية الصحية والأدوية، حققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.1 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2025 مقابل 785.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 142%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 16.2 مليون جنيه مقارنة مع 14.7 مليون جنيه بنسبة نمو 1.1%.

حققت الشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2025 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024 بنسبة نمو 14.1%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 138.9 مليون جنيه مقارنة مع 90.2 مليون جنيه بنسبة نمو 53.9%.

وفى قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، حققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات بلغت 3.2 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2025 مقابل 3 مليارات جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 38.7 مليون جنيه مقارنة مع 2.1 مليون جنيه.

حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو عام 2025 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2024، بنسبة انخفاض 10%، وبلغ صافى الربح بعد الضريبة 59.7 مليون جنيه مقارنة مع 70.5 مليون جنيه، بنسبة انخفاض 15%.

عتاقة

أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، عن موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على قبول العرض الفنى المقدم للحصول على رخص لإقامة مشروع لإنتاج مربعات الصب المستمر (البليت) بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويًا، تمهيدًا للمشاركة فى جلسة المزايدة المقرر عقدها يوم الأحد الموافق 10 أغسطس.

ديبال

أعلنت شركة جى بى كورب، عن تعيينها كموزع رسمى لشركة ديبال فى مصر، وهى علامة تجارية رائدة فى مجال سيارات الطاقة الجديدة.