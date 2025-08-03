الاقتصاد

انخفاض خسائر «طباعة وتغليف» إلى 31.18 مليون ريال في الربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

انخفاض خسائر «طباعة وتغليف» إلى 31.18 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأحد 3 أغسطس 2025 04:42 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت خسائر الشركة للطباعة والتغليف "طباعة وتغليف"، في الربع الثاني من 2025 بنسبة 56.2% إلى 31.18 مليون ريال، مقابل 71.12 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود انخفاض الخسائر إلى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في الربع المماثل من العام السابق في قطاع الطباعة بقيمة 30.46 مليون ريال، بالإضافة إلى تقليص أعمال قطاع الطباعة.
ويعود السبب الرئيس في ارتفاع صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الانخفاض في المبيعات والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق وتسجيل انخفاض في قيمة الذمم المدينة.
ووفقا لبيان الشركة، يعود السبب الرئيس في انخفاض صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تسجيل انخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات ومخزون قطع الغيار غير المنتجة في الفترة المماثلة من العام السابق في قطاع الطباعة بالإضافة إلى تقليص أعمال قطاع الطباعة مما انعكس على انخفاض التكاليف بالإضافة إلى الانخفاض في تكاليف التمويل نتيجة تسوية جزء من القروض طويلة الأجل.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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