العراق يؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

بغداد - ياسين صفوان - وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وجمهورية فنلندا الصديقتين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد حسين "أهمية عقد اللجنة المشتركة بين العراق وفنلندا، والتنسيق لتأسيس منتدى أو مجلس للتعاون في مجال إدارة المياه، نظرًا لخبرة فنلندا المتقدمة في هذا القطاع الحيوي"، كما أشاد الجانبان بمستوى التعاون القائم بين البلدين في ملف الهجرة.

وتناول اللقاء التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث شدد وزير الخارجية على أهمية اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين، وضرورة وقف الاعتداءات، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق البيان.