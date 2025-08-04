ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر.. التفاصيل هنا

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 11:47 صباحاً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب اليوم، الإثنين 4 أغسطس 2025، ارتفاعًا في الأسواق المصرية، مع استمرار التذبذب العالمي في أسعار المعدن الأصفر.

ويواصل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، تسجيل مستويات جديدة وسط ترقب المستثمرين والمستهلكين لتحركات السوق. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، اليوم الإثنين، 4600 جنيه للبيع، و4575 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 24 انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، اليوم الإثنين، 5257.25 جنيه للبيع، و5228.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 22 بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في مصر، اليوم الإثنين، 4819 جنيها للبيع، و4792.75 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، اليوم الإثنين، 3942.75 جنيه للبيع، و3921.5 جنيه للشراء. سعر جرام الذهب عيار 14 بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر، اليوم الإثنين، 3066.75 جنيه للبيع، و3050 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب عيار 12 انخفض سعر جرام الذهب عيار 12 في مصر، اليوم الإثنين، 2628.5 جنيه للبيع، و2614.25 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين في مصر، 36800 جنيه للبيع، و36600 جنيه للشراء.

