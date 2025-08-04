كيف تفاعلت أسواق النفط مع إعلان «أوبك+» رفع الإنتاج في سبتمبر؟

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 01:32 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن موافقة «أوبك+» على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال سبتمبر المقبل، فيما ظل المتداولون حذرين من فرض المزيد من العقوبات على روسيا.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتًا (1.2%)، لتصل إلى 68.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:46 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 82 سنتًا، (1.2%)، إلى 66.51 دولار للبرميل. وأغلق كلا العقدين يوم الجمعة بانخفاض قدره دولاران تقريبًا.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وتحالف (أوبك+)، يوم أمس الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر.
وفي بيان صادر عن (أوبك+) التي تضم كل من السعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، أكدت الدول الثماني على التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 7 سبتمبر 2025.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتًا (1.2%)، لتصل إلى 68.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:46 بتوقيت جرينتش، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 82 سنتًا، (1.2%)، إلى 66.51 دولار للبرميل. وأغلق كلا العقدين يوم الجمعة بانخفاض قدره دولاران تقريبًا.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وتحالف (أوبك+)، يوم أمس الأحد، على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا لشهر سبتمبر.
وفي بيان صادر عن (أوبك+) التي تضم كل من السعودية، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وسلطنة عُمان، أكدت الدول الثماني على التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية المتفق على مراقبتها في الاجتماع الـ 53 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 7 سبتمبر 2025.