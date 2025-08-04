فيديو.. نجاح أول تجربة عالمية لحافلة تعمل بالهيدروجين في نيوم

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:45 مساءً كتب شريف احمد - قالت مجموعة "هيونداي موتور"، اليوم الاثنين، إنها أتمت تجربة ناجحة في مجال النقل باستخدام وقود الهيدروجين في مشروع مدينة نيوم الذكية في السعودية، في إنجاز يعد الأول من نوعه عالميًا.
وكشفت الشركة عن لقطات من عرضها التجريبي لحافلتها الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين (FCEV) الذي أجرته في منطقة مشروع تروجينا، أحد المشاريع الرائدة في نيوم.
وصرح مسؤول بالمجموعة في بيان رسمي: "مجموعة هيونداي موتور هي أول شركة في العالم تشغّل بنجاح مركبات تعمل بالهيدروجين في نيوم. وسنواصل دعم رؤية نيوم الخالية من الانبعاثات، ونضمن فرص نمو مستقبلية من خلال المساهمة في تطوير منظومة الهيدروجين."
وأظهرت اللقطات حافلة هيونداي "يونيفرس" التي تعمل بالهيدروجين، وهي تسير على طريق سريع بين المنطقة المركزية في نيوم ومعسكر قاعدة في تروجينا.
وأظهرت اللقطات الحافلة وهي تشق طريقها عبر المنعطفات الحادة والمسارات متعرجة، ولكنها تجاوزتها بسلاسة، متجاوزة الصعوبات التي تواجه المركبات التجارية الكبيرة في مثل هذه الظروف.
ويعد مشروع نيوم من أكبر مشروعات المدن الذكية في العالم، وهو مصمم بتقنيات متقدمة في البناء، والمعلومات، والطاقة.
وكانت "هيونداي" وقعت اتفاقية في سبتمبر من العام الماضي، للتعاون مع مشروع نيوم في مجال حلول النقل الصديقة للبيئة.
وكشفت الشركة عن لقطات من عرضها التجريبي لحافلتها الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين (FCEV) الذي أجرته في منطقة مشروع تروجينا، أحد المشاريع الرائدة في نيوم.
وصرح مسؤول بالمجموعة في بيان رسمي: "مجموعة هيونداي موتور هي أول شركة في العالم تشغّل بنجاح مركبات تعمل بالهيدروجين في نيوم. وسنواصل دعم رؤية نيوم الخالية من الانبعاثات، ونضمن فرص نمو مستقبلية من خلال المساهمة في تطوير منظومة الهيدروجين."
وأظهرت اللقطات حافلة هيونداي "يونيفرس" التي تعمل بالهيدروجين، وهي تسير على طريق سريع بين المنطقة المركزية في نيوم ومعسكر قاعدة في تروجينا.
وأظهرت اللقطات الحافلة وهي تشق طريقها عبر المنعطفات الحادة والمسارات متعرجة، ولكنها تجاوزتها بسلاسة، متجاوزة الصعوبات التي تواجه المركبات التجارية الكبيرة في مثل هذه الظروف.
ويعد مشروع نيوم من أكبر مشروعات المدن الذكية في العالم، وهو مصمم بتقنيات متقدمة في البناء، والمعلومات، والطاقة.
وكانت "هيونداي" وقعت اتفاقية في سبتمبر من العام الماضي، للتعاون مع مشروع نيوم في مجال حلول النقل الصديقة للبيئة.