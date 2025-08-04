مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع طفيف اليوم الإثنين

الدمام في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:36 مساءً كتب شريف احمد - أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)، اليوم الإثنين، على ارتفاع بنسبة 0.1% تقريبًا عند مستوى 10,839 نقطة.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في ختام التعاملات نحو 4.9 مليار ريال، وعدد الأسهم المتداولة 447 مليون سهم تقريبًا، فيما بلغت القيمة السوقية للمؤشر 8.947 تريليون ريال.
وشهد ختام الجلسة ارتفاع أسهم 41 شركة، وانخفاض 38، من إجمالي 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب "تداول السعودية"، بلغت القيمة المتداولة في ختام التعاملات نحو 4.9 مليار ريال، وعدد الأسهم المتداولة 447 مليون سهم تقريبًا، فيما بلغت القيمة السوقية للمؤشر 8.947 تريليون ريال.
ارتفاع أسهم 138 شركةارتفعت أسهم 138 شركة في ختام الجلسة، بينما تراجعت أسهم 110 شركات. وتصدّر الارتفاعات كل من: شمس، وسيكو السعودية ريت، وتكوين، وتوبي، وأمانة للتأمين. في حين كانت أكبر الانخفاضات لأسهم: نايس ون، وثمار، الاتحاد، وهرفي للأغذية، وبان.
السوق الموازيةاختتم مؤشر السوق الموازية (نمو) تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.5% محققًا 26,891 نقطة، بقيمة تداولات 21.5 مليون ريال، و3.12 مليون سهم متداول، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 50 مليون ريال.
وشهد ختام الجلسة ارتفاع أسهم 41 شركة، وانخفاض 38، من إجمالي 122 شركة مدرجة في السوق الموازية.