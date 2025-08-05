ارتفاع أرباح «المطاحن العربية» الفصلية إلى 53.6 مليون ريال

الدمام في الثلاثاء 5 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية في الربع الثاني من 2025 بنسبة 16.3% إلى 53.6 مليون ريال، مقابل 46.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على "تداول السعودية"، يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى العوامل التالية:
1) زيادة الإيرادات بمقدار 3.83 مليون ريال، مدفوعة بنمو مبيعات قطاع الدقيق.
2) ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 2.83% ليصل إلى 107.41 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2025 مقابل 104.45 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2024، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، وتحسين الكفاءة وضبط التكاليف.
3) التحسين المستمر في التكاليف الإدارية والمصروفات التشغيلية مما عزز الربحية.
4) انخفاض في تكاليف التمويل بمقدار 6.1 مليون ريال نتيجة جهود الشركة في تقليص الديون عبر السداد المبكر الطوعي للقروض، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات التمويلية الناتجة بشكل رئيسي من الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وانخفض صافي الربح بنسبة 16.14% ليصل إلى 53.62 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2025، مقارنةً بـ63.94 مليون ريال في الربع الأول من العام 2025، أي بانخفاض قدره 10.32 مليون ريال.
ويعود سبب الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع إيرادات المبيعات نتيجة لتأثير موسم رمضان خلال الربع الأول من العام 2025.
وارتفع صافي الربح بنسبة 15.81% ليصل إلى 117.56 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2025، بزيادة قدرها 16.05 مليون ريال مقارنة بـ101.51 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2024.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة للعوامل التالية:
1) النمو المستقر للإيرادات، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع الدقيق.
2) التحسين في إدارة التكاليف الإدارية والمصاريف التشغيلية.
3) انخفاض تكاليف التمويل بمقدار 12.04 مليون ريال نتيجة جهود الشركة في تقليص الديون من خلال السداد المبكر الطوعي للقروض، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات التمويلية بنسبة 57.94% من الودائع المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
