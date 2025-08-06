«اكسترا»: تبيع 1.25% من حصتها في رأس مال شركة تابعة

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 09:26 صباحاً كتب شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، الثلاثاء، الموافقة على بيع عدد 312,500 سهم ما يمثل 1.25% من حصة اكسترا في رأس مال الشركة المتحدة الدولية القابضة (البالغ 25 مليون سهم).
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيولة الخاصة بملكية الجمهور في أسهم الشركة المتحدة الدولية القابضة تمهيدًا لتنفيذ زيادة رأس المال الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية القابضة (التي تضمنت تخصيص أسهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة).
ولفتت الشركة إلى أن عملية بيع الأسهم ستتم وفقًا للوائح وتعليمات هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز السيولة الخاصة بملكية الجمهور في أسهم الشركة المتحدة الدولية القابضة تمهيدًا لتنفيذ زيادة رأس المال الموصى بها من قبل مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية القابضة (التي تضمنت تخصيص أسهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة).
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