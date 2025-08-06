تراجع أرباح «برغرايززر" 24.5 إلى مليون ريال بالربع الثاني من 2025

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - تراجع صافي أرباح شركة بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" عن الربع الثاني من 2025 بنسبة 24.5% إلى مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 1.42 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
وانخفض صافي أرباح الشركة للستة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 51% إلى 3.27 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 6.7 مليون ريال عن الفترة المماثلة من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء: "انخفض صافي أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2025 بمقدار 350 ألف ريال سعودي مقارنةً بصافي ربح الربع المماثل من عام 2024 بسبب انخفاض هامش الربح الإجمالي من 30.1% إلى 28.8%. ورغم التوفير في تكلفة المواد الغذائية، إلا أن إجمالي الربح انخفض نتيجةً لارتفاع تكلفة العمالة، والإيجارات، والمرافق، ومصاريف الصيانة."
وأضافت: "ارتفعت مصاريف البيع مقدار 2.8 مليون ريال، أي بنسبة 23.8%، مدفوعةً بنمو المبيعات وارتفاع تكلفة القنوات الإلكترونية، بما في ذلك تطبيقات التوصيل، فيما ارتفعت المصاريف الإدارية بمقدار 800 ألف ريال، أي بنسبة 10%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرواتب ومخصصات أخرى."
وأشارت إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 146 ألف ريال، وانخفضت الخسائر الناتجة عن شطب الممتلكات بمقدار 263 ألف ريال ، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 110 آلاف ريال.
وارتفعت مصاريف البيع بمقدار 4.1 مليون ريال ، أي بنسبة 17.1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم التوصيل نتيجةً لزيادة مساهمة القنوات الإلكترونية، بما في ذلك قنوات التوصيل. كما ارتفعت المصاريف الإدارية مقدار مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الرواتب ومخصصات أخرى.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 395 ألف ريال، وانخفضت الخسائر الناتجة عن شطب الممتلكات والمعدات بمقدار 522 ألف ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 127 ألف ريال.
وانخفض صافي أرباح الشركة للستة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 51% إلى 3.27 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح 6.7 مليون ريال عن الفترة المماثلة من عام 2024.
وقالت الشركة في بيان لـ "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء: "انخفض صافي أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2025 بمقدار 350 ألف ريال سعودي مقارنةً بصافي ربح الربع المماثل من عام 2024 بسبب انخفاض هامش الربح الإجمالي من 30.1% إلى 28.8%. ورغم التوفير في تكلفة المواد الغذائية، إلا أن إجمالي الربح انخفض نتيجةً لارتفاع تكلفة العمالة، والإيجارات، والمرافق، ومصاريف الصيانة."
وأضافت: "ارتفعت مصاريف البيع مقدار 2.8 مليون ريال، أي بنسبة 23.8%، مدفوعةً بنمو المبيعات وارتفاع تكلفة القنوات الإلكترونية، بما في ذلك تطبيقات التوصيل، فيما ارتفعت المصاريف الإدارية بمقدار 800 ألف ريال، أي بنسبة 10%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرواتب ومخصصات أخرى."
وأشارت إلى ارتفاع تكاليف التمويل بمقدار 146 ألف ريال، وانخفضت الخسائر الناتجة عن شطب الممتلكات بمقدار 263 ألف ريال ، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 110 آلاف ريال.
تراجع أرباح النصف الأولانخفض صافي أرباح الشركة للفترة الحالية بمقدار 3.4 مليون ريال مقارنة بصافي ربح الفترة المماثلة من عام 2025، وذلك بسبب انخفاض إجمالي الربح، فعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الربح بمقدار 1.4 مليون ريال، أي بنسبة 2.9%، إلا أن هامش الربح الإجمالي انخفض من 32.2% في الفترة المماثلة من العام السابق إلى 29.8% في الفترة الحالية، وذلك نتيجةً لارتفاع تكلفة المواد الغذائية، والإيجارات، والمرافق، ومصاريف الصيانة.
وارتفعت مصاريف البيع بمقدار 4.1 مليون ريال ، أي بنسبة 17.1%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع رسوم التوصيل نتيجةً لزيادة مساهمة القنوات الإلكترونية، بما في ذلك قنوات التوصيل. كما ارتفعت المصاريف الإدارية مقدار مليون ريال، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الرواتب ومخصصات أخرى.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف التمويل بمقدار 395 ألف ريال، وانخفضت الخسائر الناتجة عن شطب الممتلكات والمعدات بمقدار 522 ألف ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 127 ألف ريال.