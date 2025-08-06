ارتفاع أرباح «أسواق العثيم» إلى 41.14 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم "أسواق العثيم" في الربع الثاني من 2025 بنسبة 0.7% إلى 41.14 مليون ريال، مقابل 40.86 مليون ريال في الربع ذاته من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة، نمو المبيعات بنسبة 2.9% وتحسن هامش الربح.
وتضمنت الأسباب: نمو إيرادات التأجير العقاري وإيرادات التمويل نتيجة تجديد عقد تأجير المجمع التجاري في مدينة الدمام بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
وأشارت إلى أن في المقابل ارتفعت المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16.
وأوضحت أن انخفاض الأرباح على أساس ربعي، جاء نتيجة تراجع المبيعات بنسبة 19.21% بسبب وقوع موسم رمضان في الربع السابق، وانخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع هامش الربح وارتفاع إيرادات التمويل نتيجة تجديد عقد تأجير المجمع التجاري في مدينة الدمام.
وأفادت بأن على الرغم من نمو المبيعات بنسبة 3.10% مع تحسن هامش الربح وارتفاع إيرادات التأجير وزيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وزيادة إيرادات التمويل بعد تجديد عقد تأجير المجمع التجاري في مدينة الدمام إلا أن الأرباح انخفضت في النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ولفتت إلى أن الانخفاض جاء بسبب ارتفاع المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة، وأبرزها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمبلغ 19.3 مليون ريال وفق المعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 16) "عقود الإيجار"، وزيادة تكاليف الاقتراض بمبلغ 4.2 مليون ريال بينما انخفضت أرباح ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 2.3 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة، نمو المبيعات بنسبة 2.9% وتحسن هامش الربح.
وتضمنت الأسباب: نمو إيرادات التأجير العقاري وإيرادات التمويل نتيجة تجديد عقد تأجير المجمع التجاري في مدينة الدمام بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
وأشارت إلى أن في المقابل ارتفعت المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة وأهمها تكلفة تمويل عقود الإيجار طبقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16.
وأوضحت أن انخفاض الأرباح على أساس ربعي، جاء نتيجة تراجع المبيعات بنسبة 19.21% بسبب وقوع موسم رمضان في الربع السابق، وانخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة.
وجاء ذلك على الرغم من ارتفاع هامش الربح وارتفاع إيرادات التمويل نتيجة تجديد عقد تأجير المجمع التجاري في مدينة الدمام.
وأفادت بأن على الرغم من نمو المبيعات بنسبة 3.10% مع تحسن هامش الربح وارتفاع إيرادات التأجير وزيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وزيادة إيرادات التمويل بعد تجديد عقد تأجير المجمع التجاري في مدينة الدمام إلا أن الأرباح انخفضت في النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
ولفتت إلى أن الانخفاض جاء بسبب ارتفاع المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة، وأبرزها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمبلغ 19.3 مليون ريال وفق المعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 16) "عقود الإيجار"، وزيادة تكاليف الاقتراض بمبلغ 4.2 مليون ريال بينما انخفضت أرباح ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 2.3 مليون ريال.