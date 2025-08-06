تراجع أرباح «بروج للتأمين» 54% في الربع الثاني من 2025

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - تراجعت أرباح شركة بروج للتأمين التعاوني في الربع الثاني من 2025 بنسبة 53.9% إلى 1.5 مليون ريال، مقابل 3.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على "تداول السعودية"، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى العجز في صافي نتائج التأمين بمبلغ 3,056,771 ريال مقابل فائض بمبلغ 3,584,675 ريال في الربع المماثل من العام السابق. ويأتي هذا الانخفاض في الربح على الرغم من الزيادة الإيجابية في صافي نتائج الاستثمار بمبلغ 4,486,465 ريال، أي بنسبة زيادة قدرها 91.29%.
ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 241,434 ريال مقارنة بالربع السابق.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي الى الانخفاض الايجابي في المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 1,516,118 ريال، وذلك على الرغم من ارتفاع مخصص الزكاة بمقدار 1,130,236 ريال.
وانخفض صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، بمقدار 4,324,989 ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي الى انخفاض صافي إيرادات التأمين والاستثمارات بمقدار 5,226,590 ريال.
وبحسب بيان الشركة على "تداول السعودية"، يعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى العجز في صافي نتائج التأمين بمبلغ 3,056,771 ريال مقابل فائض بمبلغ 3,584,675 ريال في الربع المماثل من العام السابق. ويأتي هذا الانخفاض في الربح على الرغم من الزيادة الإيجابية في صافي نتائج الاستثمار بمبلغ 4,486,465 ريال، أي بنسبة زيادة قدرها 91.29%.
ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي بمقدار 241,434 ريال مقارنة بالربع السابق.
ويعود سبب ارتفاع صافي الربح بشكل رئيسي الى الانخفاض الايجابي في المصاريف التشغيلية الأخرى بمقدار 1,516,118 ريال، وذلك على الرغم من ارتفاع مخصص الزكاة بمقدار 1,130,236 ريال.
وانخفض صافي الربح خلال النصف الأول من 2025، بمقدار 4,324,989 ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي الى انخفاض صافي إيرادات التأمين والاستثمارات بمقدار 5,226,590 ريال.