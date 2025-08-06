الموافقة على زيادة رأس مال «برغرايززر» إلى 56 مليون ريال

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" زيادة رأس مالها من 35 مليون ريال إلى 56 مليون ريال.

وتأتي زيادة رأس المال عبر منح 3 أسهم مجانية مقابل كل 5 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 21 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (35,000,000) سهم إلى (56,000,000) سهم، بزيادة قدرها (21,000,000) سهم.

وبجب ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، على أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.