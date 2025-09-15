الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك محاط الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 15-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الفرنك محاط الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 15-09-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الفرنك محاط الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 15-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك محاط الإشارات السلبية – توقعات اليوم – 15-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-15 03:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اتسمت تداولات سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، بالإضافة لوجود الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 1-5 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (1-5 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا