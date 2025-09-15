سعر الفضة يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 15-09-2025

استقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما يضاعف من الزخم الإيجابي المحيط بالزوج.

