تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 16-09-2025

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة الرئيسي 3,700$، ليحاول السعر جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير.