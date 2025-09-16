الأسهم الأمريكية تتحول إلى الانخفاض مع بدء اجتماع الفيدرالي

تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الثلاثاء رغم انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية، وذلك في ظل توقعات نمو الإنتاج في تشيلي.



ةتوقعت تشيلي، التي تمثل نحو ربع إنتاج النحاس العالمي، أن يشهد إنتاجها توسعًا خلال العام الجاري رغم التحديات التي تواجه اثنين من أبرز مناجمها، مما يوفر بعض الانفراجة لسوق عالمي يعاني شحًا في المعروض.



فقد أدى حادث مميت في أكبر مناجم شركة كوديلكو المملوكة للدولة، إضافة إلى مشكلات في مخلفات التعدين بمشروع تديره Teck Resources Ltd.، إلى تعقيد مساعي تشيلي لتحقيق هدفها السنوي المقدر بنحو 5.6 مليون طن متري. غير أن منجم إسكنديدا العملاق التابع لمجموعة BHP سجل زيادة إنتاجية بنسبة 11% في النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما يستعد منجم كولاهواسي للخروج من فترة إنتاج خام منخفض الجودة، كما بدأ منجم إل سلفادور بعد إعادة تطويره في رفع طاقته التشغيلية.



وقالت وزيرة التعدين أورورا ويليامز، في مقابلة من مكتبها بوسط العاصمة سانتياغو، إنها لا تزال تتوقع نموًا هذا العام والعام المقبل، وصولًا إلى مستوى قياسي يبلغ 6 ملايين طن بحلول عام 2027. وأضافت أن ذلك سيكون إنجازًا بارزًا لدولة شهد إنتاجها أدنى مستوى منذ 20 عامًا في 2023، في وقت تكافح فيه الشركات لتجديد المناجم القديمة وإيجاد رواسب جديدة يصعب تطويرها. كما أشارت إلى أن النظرة المستقبلية للمعدن تتحسن على المدى الطويل.



وقالت ويليامز: "أعتقد أن الإنتاج سيزداد، وأن تشيلي ستتمكن من تعزيز مشاركتها في السوق العالمية. مؤشرات السوق تدل على مزيد من المعروض في المستقبل."



ويأتي هذا مع ارتفاع الطلب العالمي على النحاس المستخدم في الأسلاك الكهربائية، مدفوعًا بالتحول نحو الطاقة النظيفة وبناء المزيد من مراكز البيانات لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي.



لكن سوق النحاس شهد من قبل خيبات أمل من تشيلي، إذ توقعت وكالة النحاس الحكومية Cochilco قبل عدة سنوات أن يتجاوز الإنتاج 7 ملايين طن بحلول الآن، وهو ما لم يتحقق بعد. وتظل كوديلكو لاعبًا رئيسيًا في تلك المعادلة، إذ تحاول تعويض سنوات من ضعف الاستثمارات.



وقد تحسنت التوقعات مؤخرًا مع إبرام صفقتين تكامليتين من المتوقع أن تضيفا ما يقرب من 300 ألف طن إلى إجمالي إنتاج البلاد، وفق تقديرات الشركات. حيث تضع كوديلكو اللمسات النهائية على اتفاق دمج بين منجم أندينا ومنجم لوس برونسيس التابع لشركة Anglo American، فيما تعمل أنجلو وTeck على صفقة مشابهة لدمج منجمي كولاهواسي وكيبرادا بلانكا. وإلى جانب ذلك، لدى BHP وLundin Mining Corp. مشروع ضخم على الحدود مع الأرجنتين، كما تتعاون BHP وRio Tinto في مشاريع استكشافية واعدة مع كوديلكو.



واعتبرت الوزيرة أن اتفاق الاندماج بين أنجلو وTeck يمثل "إشارة إيجابية" على حيوية صناعة التعدين في تشيلي والسوق العالمية للنحاس.



وفيما يتعلق بتعافي منجم إل تينينتي من انهيار نفق أسفر عن مقتل ستة عمال، قالت ويليامز إن شركة كوديلكو قد تضطر إلى استخدام وسائل أخرى — مثل مزيد من الأتمتة — للوصول إلى أعماق أكبر من الرواسب، وذلك بناءً على نتائج التحقيق الذي تجريه هيئة Sernageomin.



وأضافت: "تواجه تشيلي تحدي تطوير التعدين تحت الأرض بمستويات متزايدة العمق. وإذا كانت هناك مخاطر، ففي بلد تعلو فيه أولوية السلامة، فسيتعين علينا البحث عن آليات بديلة."

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر كانون الأول في تمام الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 4.70 دولار للرطل.