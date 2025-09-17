تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 17-09-2025

انخفض سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 117,000$، في محاولة منه لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته على اختراق تلك المقاومة، بالإضافة لسعيه إلى تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وما يضاعف من الزخم الإيجابي المحيط به تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير.