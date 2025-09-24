شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 24-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-24 03:33AM UTC
- تراجع سعر النفط خام برنت قليلاً خلال تداولاته الأخيرة ويحاول تصريف تشبعه الشرائي.
- يستجمع سعر النفط خام برنت قواه الإيجابية مع بدء ظهور تقاطع سلبي في مؤشرات القوة النسبية.
- موقع توصيات يقدم باقات احترافية للاشتراك في توصيات عالية الدقة للأسواق العالمية، بما في ذلك الأسهم الأمري
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع قليلاً سعر النفط خام برنت (BRENT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي والصعود من جديد، في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة قوية ، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القادمة.
أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025
موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:
توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًااشترك عبر تيليجرام
للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل