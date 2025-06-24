Anchorage تضيف قدرات DeFi للمؤسسات عبر تكامل محفظتها مع Uniswap

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:24 مساءً - أعلنت شركة Anchorage Digital عن إضافة قدرات التمويل اللامركزي (DeFi) إلى محفظة Porto الخاصة بها، مما يمكّن المؤسسات من إجراء عمليات المقايضة والوصول إلى السيولة من خلال المنتج. وتوفر هذه الخطوة خيار محفظة إضافي للمستثمرين المؤسسيين.

تأتي هذه الإمكانية الجديدة بفضل التكامل مع Uniswap. وصرّح ناثان ماكولي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Anchorage Digital، أن هذا التكامل سيمكن المؤسسات العاملة في DeFi من "التحرك بسرعة تتماشى مع طبيعة العملات الرقمية دون المساس بالأمان".

ومن بين عملاء محفظة Porto التابعة للشركة: Maple Finance، ومؤسسة Sui، ومنصة التداول اللامركزي dYdX. ومن الشركات الأخرى التي أطلقت محافظ أو منصات مؤسسية: Blockdaemon، وFireblocks، وConsensys، وFordefi.

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يشير مصطلح التمويل اللامركزي المؤسسي إلى مشاركة المؤسسات المالية المنظمة مثل البنوك، ومديري الأصول، وصناديق التحوط، في أنظمة DeFi. ويجمع هذا القطاع الناشئ عادة بين شفافية وإتاحة بروتوكولات DeFi وبين متطلبات الامتثال وإدارة المخاطر ومعايير الحوكمة التي تحتاجها هذه المؤسسات.

وبحسب DefiLlama، تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في Uniswap نحو 4.57 مليار دولار، وهي مقياس شائع في DeFi يعكس صحة النظام البيئي وسيولته.

تتخذ Anchorage Digital من سان فرانسيسكو، كاليفورنيا مقرًا لها، وقد بلغت قيمتها 3 مليارات دولار في ديسمبر 2021 عندما جمعت 350 مليون دولار من مستثمرين بارزين مثل Andreessen Horowitz وApollo Funds. وقد دخلت Anchorage في شراكة مع BlackRock لتقديم خدمات الحفظ.

تقلبات TVL في DeFi خلال 2025

بحسب DefiLlama، شهد قطاع التمويل اللامركزي تقلبات منذ يونيو 2024، حيث بلغ إجمالي رأس المال المقفل عبر جميع الشبكات والبروتوكولات نحو 106 مليارات دولار حتى لحظة كتابة التقرير، منخفضًا من 137 مليار دولار قبل ستة أشهر.

قيمة إجمالية مُضافة إلى DeFi وإحصائيات أخرى. المصدر: DefiLlama

زاد اهتمام المؤسسات بالعملات الرقمية مع تحسن الوضوح التنظيمي للأصول الرقمية حول العالم. ويوفر DeFi للمؤسسات العديد من المزايا، بما في ذلك سرعات المعاملات العالية وعمليات التسوية السريعة.