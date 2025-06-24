مطوّر في إيثريوم يقترح تقليص زمن الفتحات إلى 6 ثوانٍ ومضاعفة الكتل

تام شمس - الثلاثاء 24 يونيو 2025 08:24 مساءً - طرح أحد مطوري شبكة إيثريوم مقترحًا لخفض زمن الكتل على الشبكة إلى النصف من 12 ثانية إلى 6 ثوانٍ ليتم ذلك مع تحديث "Glamsterdam" المرتقب في عام 2026.

يتضمن مقترح تحسين إيثريوم رقم 7782، الذي نوقش في 21 يونيو من قبل المطور الأساسي بارنابي مونو، تقليص زمن الفتحة وهو الوقت بين إنشاء كل كتلة جديدة إلى 6 ثوانٍ من خلال تعديل توقيت عمليات مختلفة في البلوكشين، بهدف تحسين زمن تأكيد المعاملات وتجربة المستخدم.

وأوضح مونو: "الفتحات الأقصر تجعل خدمة التأكيد أفضل، وبالتالي لديها القدرة على رفع قيمة الخدمة الاقتصادية إلى ما هو أعلى من مستواها الحالي".

ويُقصد بـ "قيمة الخدمة" في شبكة إيثريوم القيمة الاقتصادية التي تستطيع الشبكة تحقيقها مقابل تقديم خدمتها الأساسية كطبقة تسوية وتأكيد للمعاملات.

يهدف المطور إلى تضمين هذا المقترح، الذي أُنشئ لأول مرة في أكتوبر 2024، ضمن تحديث Glamsterdam المقرر في نهاية 2026. وأضاف: "بحلول ذلك الوقت، سنكون قد حققنا الكثير من التطويرات في قابلية التوسع ومن المرجح أن نصل إلى كتل بحدود غاز ثلاثة أضعاف الحالية وثمانية أضعاف حجم بيانات الـ blob".

دوافع المقترح EIP-7782. المصدر: Ethereum.org

فوائد الفتحات الأسرع في إيثريوم

أوضحت شركة Everstake المتخصصة في إيثريوم ستايكينغ يوم الاثنين أن تقليص زمن الفتحة سيُمكّن من اقتراح كتل جديدة بمعدل مضاعف، مما يزيد من سرعة الشبكة ويوفر عدة فوائد.

فالفتحات الأقصر تعني تضمين المعاملات بشكل أسرع، مما يحسن تجربة المستخدم بسلسلة أكثر استجابة. وستُعرض بيانات أحدث على المحافظ بعد إدراج المعاملة، كما ستُحدث البيانات على السلسلة بشكل أكثر تواترًا، ما يعزز تجربة الاستخدام في المحافظ والتطبيقات اللامركزية وشبكات الطبقة الثانية.

كما سيُصعب ذلك على أي جهة محاولة الرقابة على المعاملات، نظرًا لزيادة عدد منتجي الكتل في الدقيقة.

تحسينات على التمويل اللامركزي والرسوم

سيكون لذلك عدة مزايا أيضًا في التداول والتمويل اللامركزي، مثل تسريع تحديثات الأسعار في المنصات اللامركزية وتقليل الخسائر بسبب المتداولين الذين يستغلون الفروقات السعرية.

وأشار مونو إلى أن رسوم التداول ستنخفض مع تحسن كفاءة الأسواق، كما ستزداد السيولة في صناع السوق الآليين: "الفتحات الأسرع تؤدي إلى مزيد من السيولة، ما يعني رسوم تداول أقل للمستخدمين وزيادة في تأثيرات الشبكة لإيثريوم".

لكن قد تكون هناك بعض التحديات مثل التأثير على المدققين ذوي الاتصال الأبطأ أو الأقل كفاءة، الذين قد يواجهون صعوبات في مواكبة متطلبات الوقت الأكثر إحكامًا. وقد تكون هناك أيضًا زيادة في متطلبات النطاق الترددي نتيجة زيادة رسائل التوافق، إلى جانب احتمالية أكبر لازدحام الشبكة في أوقات الذروة. وسيحتاج ذلك إلى اختبارات موسعة لتجنب عدم استقرار الشبكة أو تعطل العقود الذكية.

تقصير توقيتات المهام الفرعية

يقترح المقترح EIP-7782 تعديل ثلاث مهام فرعية أساسية: خفض زمن اقتراح الكتلة من 4 ثوانٍ إلى 3 ثوانٍ، وزمن التصديق من 4 ثوانٍ إلى 1.5 ثانية، وزمن التجميع من 4 ثوانٍ إلى 1.5 ثانية، ليتم توفير إجمالي 6 ثوانٍ.

وقال مونو: "تقصير المهام الفرعية يعني وجود وقت أقل لأداء كل مهمة".

وأضاف: "في رأيي، فإن اتباع هذا التوجه مع خفض زمن الفتحة إلى النصف سيكون خيارًا مذهلًا لإيثريوم، ويجب النظر فيه بجدية ضمن تحديث Glamsterdam".

ويُذكر أن تحديث Glamsterdam لا يزال في مراحله الأولية من التصميم ويركز على تحسين استهلاك الغاز وكفاءة البروتوكول، لجعل إيثريوم أسرع وأرخص استخدامًا.