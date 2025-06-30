كوريا الجنوبية توقف تجارب العملة الرقمية للبنك المركزي مع تصاعد حمى العملات المستقرة في القطاع المصرفي

تام شمس - الاثنين 30 يونيو 2025 12:46 مساءً - أفادت تقارير محلية بأن بنك كوريا المركزي علّق مؤقتًا اختبارات العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، في وقت تزايد فيه دعم الحكومة الكورية لإصدار عملات مستقرة مرتبطة بالعملة المحلية.

ووفقًا لوكالتي "Yonhap" و"The Chosun Daily"، أبلغ البنك المركزي يوم الأحد البنوك المشاركة في تجارب العملة الرقمية والتي بدأت في أبريل بتعليق الجولة الثانية من الاختبارات التي كان من المقرر تنفيذها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مسؤول كبير في أحد البنوك السبعة المشاركة لوكالة يونهاب إن البنك المركزي ينتظر رؤية خطط الحكومة بشأن العملات المستقرة، وكيف يمكن أن تتكامل العملة الرقمية للبنك المركزي مع هذه الأصول.

الرئيس الجديد "لي جاي-ميونغ" كان قد تعهّد خلال حملته الانتخابية بجملة من السياسات المؤيدة للعملات الرقمية، من بينها السماح بإصدار عملات مستقرة مرتبطة بالوون الكوري.

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أطلق لي جاي ميونغ وعودًا عديدة متعلقة بالعملات المشفرة خلال حملته الرئاسية، بما في ذلك السماح بالعملات المستقرة. المصدر: Cointelegraph

وقد قدم حزبه في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قانون يسمح للشركات بإصدار مثل هذه العملات بشرط امتلاك رأس مال لا يقل عن 500 مليون وون كوري (نحو 370 ألف دولار أمريكي).

البنوك غير راضية عن تكلفة مشروع العملة الرقمية

قال مسؤول مصرفي رفيع إن الجزء الثاني من التجارب كان بالفعل "على وشك الانهيار"، بعدما أبدت البنوك السبعة المشاركة انزعاجها من التكلفة العالية للمشاركة في المشروع.

وأفادت التقارير بأن البنوك أخبرت بنك كوريا أن التجربة مكلفة للغاية، كما أعربت عن استيائها من عدم وجود خطة واضحة لتجاري المشروع أو تنفيذه فعليًا.

وقد اقترح البنك المركزي نقل الجزء الثاني من الاختبارات من نهاية هذا العام إلى النصف الأول من العام القادم، وربما يقلص عدد المؤسسات المالية المشاركة، بحسب ما أفاد به مسؤول مصرفي لم يُذكر اسمه لوكالة يونهاب.

وقد شملت المرحلة الأولى من التجارب، التي امتدت من 1 أبريل إلى 30 يونيو، 100 ألف مشارك اختبروا استخدام العملة الرقمية في المدفوعات، على أن تشمل المرحلة الثانية عددًا أكبر من التجار وتحويلات مالية داخلية.

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متجر 7-Eleven في مدينة غونبو. كانت سلسلة متاجر التجزئة هذه من بين التجار المشاركين في تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي. المصدر: Wikimedia Commons

البنوك الكورية تميل إلى العملات المستقرة

ويبدو أن البنوك المشاركة تفضل التركيز على إصدار عملاتها المستقرة الخاصة، نظرًا لإمكانية الاستفادة المالية المباشرة منها.

وفي يوم الأربعاء، أفادت تقارير بأن ثمانية بنوك كورية جنوبية تعتزم التعاون لإطلاق عملة مستقرة مدعومة بالوون الكوري بحلول العام المقبل.

ومن بين هذه البنوك الأربعة التي شاركت في المرحلة الأولى من تجارب العملة الرقمية: KB Kookmin وShinhan وWoori وNongHyup.

أسهم شركات التكنولوجيا المالية تتباين

شهدت أسهم بعض شركات التكنولوجيا المالية الكورية الجنوبية تراجعًا يوم الاثنين عقب الإعلان عن تعليق تجارب العملة الرقمية ورغبة البنوك في التركيز على العملات المستقرة.

فقد تراجعت أسهم شركة KakaoPay بنحو 7% بحلول الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي، فيما انخفضت أسهم Hecto Financial بحوالي 5%.

في المقابل، ارتفعت أسهم مجموعة KB المالية، المالكة لبنك Kookmin، بنسبة 0.8%، بينما ارتفعت أسهم Shinhan بنسبة 1.6% خلال نفس اليوم.