أحد أكبر البنوك الألمانية عازم لتقديم خدمات تداول العملات الرقمية بحلول 2026 

تام شمس - الثلاثاء 1 يوليو 2025 09:50 مساءً - أفادت تقارير بأن مجموعة "شباركاسن-فينانزغروبه" (Sparkassen-Finanzgruppe)، إحدى أضخم المؤسسات المصرفية في ألمانيا، تعتزم إطلاق خدمات تداول العملات الرقمية، مما سيتيح لأكثر من 50 مليون عميل إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات بحلول صيف عام 2026، في تحول كبير في سياسة البنك.

ووفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ يوم الإثنين، ستتولى "ديكابنك" (Dekabank)، وهي مؤسسة مصرفية تابعة لـ"شباركاسن" ولديها نشاط قائم بالفعل في قطاع العملات الرقمية، إدارة هذه الخدمة الجديدة من خلال تطبيق "شباركاسه". وقالت جمعية البنوك الادخارية الألمانية (DSGV): "ستوفّر مجموعة شباركاسن المالية وصولًا موثوقًا إلى عرض عملات رقمية خاضع للتنظيم".

وأضافت الجمعية أن هذه الخدمة تأتي استجابةً للطلب المتزايد، مشيرة إلى أنها تقع ضمن الإطار التنظيمي الأوروبي الجديد للعملات الرقمية "ميكا" (MiCA) الذي دخل حيز التنفيذ في ديسمبر الماضي.

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المصدر: Cryptojack

تراجع عن موقف سابق متشدد ضد العملات الرقمية

كان التنفيذيون في "شباركاسن" قد استبعدوا في السابق تقديم أي خدمات متعلقة بالعملات الرقمية بسبب المخاطر والتقلبات، بل إن البنك حظر في عام 2015 عمليات شراء العملات الرقمية لجميع عملائه.

ورغم هذا التحول في السياسة، قالت DSGV إن "موقفها لا يزال واضحًا: العملات الرقمية استثمارات عالية المضاربة"، مؤكدة أنه لن يتم الترويج للخدمة الجديدة، وسيتم إبلاغ العملاء بالمخاطر، بما في ذلك "احتمال الخسارة الكاملة".

تتكون مجموعة "شباركاسن-فينانزغروبه" من أكثر من 500 شركة، بما في ذلك 370 بنك ادخار، وتخدم أكثر من 50 مليون عميل، بإجمالي أصول مدارة تتجاوز 2.5 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار).

البنوك الألمانية تمضي نحو العملات الرقمية

وصف فيليپ بولوتوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ERA Labs المتخصصة في الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين، دخول "شباركاسن" إلى عالم العملات الرقمية بأنه "خطوة كبيرة نحو التبني الجماهيري".

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المصدر: Filipp Bolotov

من جانبه، قال كايل شاسي، المؤسس لشركة رأس المال المغامر "ماستر فينتشرز": "البنوك بدأت تلحق بالركب".

وكانت بنوك ألمانية أخرى قد بدأت بالفعل دخول سوق العملات الرقمية. ففي سبتمبر 2024، دخل ثاني أكبر بنك في البلاد، DZ Bank، في شراكة مع Boerse Stuttgart Digital لإطلاق مشروع تجريبي لخدمات تداول العملات الرقمية، مع خطط لتوسيع هذه الخدمات لاحقًا إلى شبكته المؤلفة من 700 بنك تعاوني.

أما أكبر بنك فدرالي في ألمانيا، Landesbank Baden-Württemberg، فأعلن في أبريل الماضي عن عزمه تقديم حلول لحفظ العملات الرقمية للعملاء المؤسساتيين بالتعاون مع منصة "بيتباندا" النمساوية.

توقعات بتوسع أكبر من البنوك

توقّع إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، في مقابلة يوم 30 أبريل، أن البنوك التي لا تعتمد العملات الرقمية قد تختفي في غضون عشر سنوات، مشيرًا إلى مشاكل السرعة والتكلفة في النظام المالي التقليدي.

وفي وقت سابق، خلال أسبوع باريس للبلوكتشين في 8 أبريل، توقع كل من إريك تيرنر، الرئيس التنفيذي لشركة "ميساري"، وتوماس أيشنبيرغر من بنك "سيغنوم"، أن يدفع النصف الثاني من عام 2025 بمزيد من البنوك إلى تبني خدمات العملات الرقمية مع تحوّل التنظيمات نحو قبول العملات المستقرة والخدمات المشفّرة.