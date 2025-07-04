جمعية الأسواق المالية التقليدية تحث هيئة الأوراق المالية الأمريكية على رفض "المعاملة الخاصة" للأسهم المرمّزة

تام شمس - الجمعة 4 يوليو 2025 03:47 مساءً - حثّت جمعية "سيفما" (SIFMA) وهي مجموعة تجارية تمثل جهات إصدار الأوراق المالية والشركات المالية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على رفض موجة من طلبات الإعفاء المقدمة من شركات العملات المشفرة التي تسعى لتقديم أسهم مرمّزة.

وقالت الجمعية في رسالة وجهتها يوم الإثنين إلى فريق الأصول المشفرة التابع للهيئة إنها "تشعر بقلق كبير" بشأن تقارير تشير إلى تقديم شركات العملات المشفرة لطلبات "عدم اتخاذ إجراء" أو "إعفاءات خاصة" تسمح لها بعرض أوراق مالية مرمّزة.

طلب "عدم اتخاذ إجراء" يعني أن الهيئة لن توصي باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة بشأن المنتجات التي تطرحها، بينما تسمح "الإعفاءات الخاصة" للهيئة باستثناء بعض المنتجات من قوانين الأوراق المالية لاختبارها.

وفي رسالتها، أكدت الجمعية أنه إذا تم منح مثل هذه الإعفاءات، فإن ذلك سيسمح لشركات العملات المشفرة بطرح أوراق مالية للجمهور "خارج الإطار التنظيمي الذي أرسته قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، والتي تنبثق عنها العديد من الحمايات المهمة للمستثمرين."

وأضافت: "ينبغي على هيئة الأوراق المالية رفض هذه الطلبات التي تسعى لإحداث تغييرات جذرية في هيكل الأسواق المالية من خلال إعفاءات فورية بدلًا من اتباع عملية تنظيمية جوهرية تعتمد على الإشعار والتعليق."

الهيئة تدرس تغيير قواعد الأوراق المالية المرمّزة

تأتي رسالة "سيفما" بعد أن قالت مفوضة الهيئة ورئيسة فريق الأصول المشفرة هستر بيرس في مايو إن الهيئة "تدرس إصدار أمر إعفاء محتمل" للشركات التي تستخدم البلوكشين "لإصدار وتداول وتسوية الأوراق المالية".

وأوضحت بيرس أن هذه الشركات قد تضطر للتسجيل لدى الهيئة، وهو أمر مكلف قد يثني العديد منها عن تقديم الأوراق المالية المرمّزة بسبب قلة المنصات المسموح لها بتداولها.

وأضافت أن الإعفاء التنظيمي "قد يساعد في حل معضلة الدجاجة والبيضة"، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي إرغام الشركات على الالتزام بلوائح لا تنطبق عليها، لا سيما أن العديد من تلك اللوائح وُضعت قبل ظهور هذه التقنيات أصلًا".

القطاع التقليدي لا يفرّط في سلطته بسهولة

كتب ألكسندر غريف، نائب رئيس الشؤون الحكومية في شركة "بارادايم" الاستثمارية، على منصة X يوم الأربعاء أن أعضاء "سيفما" "يسعون لحماية مواقعهم السوقية"، حيث يمكن أن تتيح الأوراق المالية المرمّزة لمنصات عديدة تقديم خدمات التداول على ما يُعد أساسًا أسهمًا.

وأضاف: "في كل نقاش تنظيمي أو تطور تقني، نجد معارضة من المؤسسات القائمة"، مشيرًا إلى أن البنوك تقاوم العملات المستقرة، كما أن مشتقات العملات المشفرة تواجه منافسة من أدوات مالية تقليدية مثل تلك الصادرة عن مجموعة CME.

وتابع: "آلهة المال القدامى لا يشاركون السلطة بسهولة."

من جانبه، قال بيل هيوز، المحامي ورئيس الشؤون التنظيمية في شركة ConsenSys، على منصة X إن "الحجة الأساسية التي تسوقها سيفما تتعلق بالإجراءات التنظيمية، وهي حجة منطقية في حد ذاتها."

وأضاف: "إذا كنا سنغيّر القواعد المتعلقة بكيفية وصول الأفراد إلى الأوراق المالية — وبخاصة الأسهم المتداولة علنًا — فعلينا أن نفعل ذلك عبر عملية إشعار وتعليق رسمي، وليس من خلال إعفاءات فردية أو ضمانات بعدم اتخاذ إجراءات."

وختم بالقول: "من الواضح أن وجود أصول تقف قدمًا في عالم العملات المشفرة غير المنظّم وأخرى في الأسواق التقليدية شديدة التنظيم يخلق فوضى تنظيمية. أمامنا الكثير لنفهمه ونحلّه."

Coinbase وKraken تدخلان مجال الأسهم المرمّزة

سعت منصتا Coinbase وKraken للحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية لطرح تداول الأوراق المالية المرمّزة في الولايات المتحدة.

وبحسب ما ورد، قال كبير المستشارين القانونيين في Coinbase، بول غريوال، إن الشركة تسعى للحصول على الموافقة لتقديم "أسهم مرمّزة"، واصفًا ذلك بأنه "أولوية قصوى" للشركة.

وفي يوم الإثنين، أطلقت Kraken خدمة تداول الأسهم المرمّزة على منصتها، حيث توفر توكنات مدعومة بالكامل بأسهم في شركات أمريكية كبرى مثل Apple وMicrosoft.

لكن Kraken لم تُتِح هذه الخدمة للمستخدمين في الولايات المتحدة أو كندا أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو أستراليا.