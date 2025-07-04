ضحـية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 20 مليون دولار يقاضي مصرفين إضافيين بعد دعوى ضد "سيتي بنك"

تام شمس - الجمعة 4 يوليو 2025 05:17 مساءً - رفع مايكل زيديل، الذي يقول إنه وقع ضحية للاحتيال عبر ما يُعرف بـ"احتيال الرومانسية" المرتبط بالعملات المشفرة، دعوى قضائية ثانية ضد مصرفين آخرين، بعد أن كان قد تقدّم بدعوى ضد "سيتي بنك" بتهمة تجاهل إشارات تحذيرية.

وتقدّم زيديل يوم الثلاثاء بدعوى أمام محكمة فيدرالية بولاية كاليفورنيا ضد كل من "إيست ويست بنك" و"كاثاي بنك"، متهمًا المؤسستين بـ"غض الطرف عن واجباتهما القانونية والتنظيمية".

وقال إنه أجرى 18 عملية تحويل بلغ مجموعها نحو 7 ملايين دولار إلى حساب تابع للمحتالين لدى "إيست ويست بنك"، بالإضافة إلى 13 عملية تحويل أخرى بلغ مجموعها أكثر من 9.7 ملايين دولار إلى حساب لدى "كاثاي بنك".

وفي 24 يونيو، رفع زيديل دعوى قضائية ضد "سيتي بنك" أيضًا، متهماً إياه بتجاهل إشارات تحذيرية مرتبطة بـ12 عملية تحويل بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 ملايين دولار إلى حسابات يُعتقد أنها تابعة للمحتالين.

وقد تواصلت "كوينتيليغراف" مع "إيست ويست بنك" و"كاثاي جنرال بانكورب" (الشركة الأم لـ"كاثاي بنك") للتعليق، لكن لم يرد أي منهما بعد.

استثمارات NFT وهمية في علاقة رومانسية على فيسبوك

بحسب الشكاوى، بدأت القصة حين تواصلت معه شخصية تدعى "كارولين باركر"، والتي قدّمت نفسها كرائدة أعمال، عبر فيسبوك في أوائل عام 2023، لتنشأ بينهما علاقة عاطفية.

وبعد نحو شهر من بداية العلاقة، زعمت "باركر" أنها جنت ملايين الدولارات من الاستثمار في الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وشجعته على أن يحذو حذوها، موصلةً إياه بمنصة تداول معينة.

وقال زيديل إنه قرر الاستثمار، وخلال الأشهر التالية أجرى 43 عملية تحويل بلغ مجموعها أكثر من 20 مليون دولار إلى حسابات بنكية مختلفة قدمتها له المنصة، والتي زعمت أنها تحتاج إلى توزيع الأموال عبر عدة مصارف نظرًا لحجم ودائع العملاء الكبير.

مقتطف مُلخّص من الشكوى التي تُفصّل مخطط الاحتيال المزعوم. المصدر: PACER

لكن بحلول أبريل 2023، اختفى موقع المنصة فجأة، ومعه ملايين الدولارات الخاصة به. وورد في الشكوى:

"احتيال رومانسي. انسحاب مفاجئ (Rug pull). ذبح الخنازير (Pig butchering). هذه بعض المصطلحات التي تصف عملية الاحتيال التي تعرض لها المدّعي".

دعوى تتهم المصارف بالمساعدة في الاحتيال

وكما في دعواه ضد "سيتي بنك"، يسعى زيديل من خلال هذه الدعوى إلى تحميل "إيست ويست بنك" و"كاثاي بنك" المسؤولية عن الإهمال، والمشاركة الفعالة في عملية احتيال بالأوراق المالية.

وجاء في الشكوى:

"المُدعى عليهم، من خلال إهمالهم، قدّموا مساعدة جوهرية لباركر وشركائها في الاحتيال، من خلال فتح حسابات بنكية وتوفير خدمات مثل الحوالات البنكية، مما أتاح استخدام هذه الحسابات لتنفيذ عملية احتيال مشروع NFT".

وأضافت الدعوى أن المصرفين كان عليهما "واجب الحذر في مراقبة التحويلات المشبوهة"، لكنهّما "أخفقا في كشف عمليات واضحة للعيان كانت تستدعي التحقيق".

وأشار زيديل إلى أن "حجم المبالغ الكبير والطبيعة المستديرة للأرقام" كان ينبغي أن يطلق تحقيقًا من جانب المصرفين.

اتهام بـ"المشاركة في إساءة معاملة كبار السن"

كما تتهم الدعوى "إيست ويست بنك" و"كاثاي بنك" بالمشاركة في "إساءة معاملة كبار السن"، وهي تهمة لم تُوجَّه إلى "سيتي بنك" في الدعوى السابقة.

ولا يُذكر عمر زيديل في ملف الدعوى، إلا أن القانون في ولاية كاليفورنيا يُعرّف "كبار السن" بأنهم من يبلغون 65 عامًا فأكثر.

ويطلب زيديل في دعواه تعويضات مالية وأتعابًا قانونية وفوائد، مع الحق بمحاكمة أمام هيئة محلفين.