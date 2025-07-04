كيف أصبحت بدلة زيلينسكي محور خلاف ضخم على منصة Polymarket

تام شمس - الجمعة 4 يوليو 2025 05:17 مساءً - تحوّل مظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع الناتو الذي عُقد في 24 يونيو بهولندا إلى محور جدل حاد بين المراهنين على منصة Polymarket، وهي منصة للتنبؤات تستند إلى العملات المشفرة.

أنشأ أحد المستخدمين على Polymarket سوق مراهنات تسأل عمّا إذا كان زيلينسكي سيرتدي "بدلة" قبل يوليو. وبحسب قواعد السوق، يجب أن تظهر صورة أو فيديو لزيلينسكي وهو يرتدي بدلة بين 22 مايو و30 يونيو لتأكيد الرهان.

وقد سجّلت هذه السوق قرابة 79 مليون دولار من حجم التداول. وتم تسويتها في البداية على أنها "نعم"، لكن النتيجة طُعِن فيها مرتين ولا تزال تنتظر القرار النهائي.

في 1 يوليو، أعلنت Polymarket أنها على علم بالخلاف القائم، وذكرت في بيان أن "الإجماع بين مصادر موثوقة لم يؤكد حتى الآن ما إذا كان زيلينسكي قد ارتدى بدلة بالفعل".

ما الذي يُعدّ بدلة؟

أثار مظهر زيلينسكي جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين من يعتبرون ملابسه بدلة وبين من يرفضون ذلك. ارتدى زيلينسكي سترة سوداء بأكمام طويلة وقميصًا أسود وسروالًا بلون مشابه، لكن الأحذية الرياضية كانت محور خلاف.

المؤيدون اعتبروا أن اللون الموحد والقماش المتناسق والطابع الرسمي العام كافٍ لتصنيفها كبدلة، بغضّ النظر عن القصّات أو الأحذية. أما المعارضون فقالوا إنها مجرد قميص وسترة غير رسمية وليست سترة بدلة تقليدية، وأن الأحذية الرياضية تبعدها تمامًا عن تصنيف "البدلة".

حساب Polymarket Intel الذي تديره مجموعة من المستخدمين صنّف ملابس زيلينسكي على أنها بدلة. في المقابل، قالت أداة ChatGPT في ردّ لـ Cointelegraph إن المظهر لا يُعتبر بدلة، واصفةً السترة بأنها "معطف ميداني على الطراز العسكري" أو "سترة تكتيكية".

أما الكاتب الكندي المتخصص في الأزياء الرجالية، ديريك غاي المعروف على منصة X بلقب "رجل الأزياء" فقال في 26 يونيو إن ملابس زيلينسكي "بدلة وليست بدلة" في الوقت نفسه.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها ملابس زيلينسكي جدلًا على Polymarket. في نهاية مايو، أُغلق سوق رهان مماثل أثار خلافًا حول ملابس مشابهة ارتداها الرئيس الأوكراني خلال اجتماع في ألمانيا.

حينها، قررت Polymarket أن ما ارتداه لا يُعدّ بدلة. غير أن ديريك غاي صرّح بأن زيلينسكي "تقنيًا كان يرتدي بدلة"، لأن البدلة تُعرّف على أنها "ملابس تم قص سترتها وسروالها من نفس القماش".

رمزية المظهر العسكري

تعرّض زيلينسكي لانتقادات لعدم ارتدائه بدلة رسمية في لقاءاته مع زعماء العالم. لكنه صرّح في مارس، بحسب Politico، أنه "سيرتدي بدلة عندما تنتهي الحرب مع روسيا".

كما أورد تقرير لموقع The Kyiv Independent أن زيلينسكي يفضّل ارتداء الملابس العسكرية لأنه يرى أن ارتداء بدلة سيُفسَّر كإقرار بأن الحرب قد انتهت.





واجهت Polymarket جدالات عديدة هذا العام، منها سوق مراهنات على حظر TikTok في يناير، حيث احتدم الخلاف حول التفاصيل القانونية رغم حظر المنصة، لكنها بقيت متاحة عند إغلاق السوق.

تعتمد المنصة في تسوية النتائج على بروتوكول UMA القائم على البلوكتشين لجلب البيانات الخارجية وتأكيد الأحداث الواقعية. وقد واجه UMA في السابق اتهامات بالتلاعب، كما حدث في رهان حول صفقة معادن أوكرانية بقيمة 7 ملايين دولار في مارس.

في تقرير حديث نُشر يوم الخميس، قالت منصة Truf.Network إن إثبات الحقيقة على مثل هذه المنصات أمر معقد، لأن السوق بأكملها تعتمد على "الثقة في البيانات"، والتي تكون غالبًا "مجزأة، وغير قابلة للتحقق، ومعرّضة للتلاعب".

وجاء في التقرير:

"الأمر لا يتعلق بمن يقرر الحقيقة، بل بقدرة الجميع على التحقق منها. فعندما لا يستطيع أحد التحقق من السعر أو من الرابح أو من هطول المطر بالأمس، تنهار السوق ذاتها".

وأضاف:

"إذا كان من يتحقق من النتيجة يشارك أيضًا في المراهنة، تصبح الحقيقة محل نقاش".