شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تفتح أبوابها لخريجى الحقوق والتربية الرياضية بحد أدنى "مقبول" والان مع تفاصيل الخبر

اشترطت أكاديمية الشرطة على الطلاب الراغبين فى التقديم من خريجى الحقوق أن يكون الطالب حاصل على تقدير مقبول للتقديم بالأكاديمية لهذا العام.

ووافق اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسى 2025 - 2026، من الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% للعام الحالى أو العام الماضى، والحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث بتقدير حد أدنى مقبول، والمؤهلات الجامعية التى تمثل احتياجًا فى قطاعات وزارة الداخلية ذكور وإناث بتقدير حد أدنى جيد.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هانى أبو المكارم الإثنين الماضى، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكشف مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة - فى المؤتم - كافة التفاصيل والشروط الخاصة بالقبول ومواعيد التقديم، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب القبول لحاملى شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو الثانوية الأزهريّة، وشهادات الثانوية من الخارج، والدبلومات الأجنبية ومدارس المتفوقين، وكذلك الحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية للعام السابق 2024 إناث فقط، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس- ليسانس - ماجستير- دكتوراه) فى التخصصات التى تمثل احتياجًا فى قطاعات وزارة الداخلية فى العام الماضى، وبالنسبة للطب البشرى للعامين السابقين، ابتداء من يوم الثلاثاء 22 يوليو الجارى، وحتى الخميس الموافق 14 أغسطس المقبل لمدة 26 يوما،أما فيما يتعلق بحاملى شهادة الثانوية 2025، وطلبة الدور الثانى، والثانوية الأزهرية، وحاملى شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، فسيتم فتح باب القبول لهم بدءا من الخميس 31 يوليو الجارى وحتى الخميس 28 أغسطس المقبل، لمدة 29 يوما، مع مراعاة قيام حاملى شهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين، بتقديم أصل شهادة المعادلة الصادرة عن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية.

وأضاف أن التقديم لحاملى درجة الليسانس من كلية الحقوق ذكور واناث للعام الجارى 2025، والحاصلين على المؤهلات الجامعية (بكالوريوس- ليسانس - ماجستير- دكتوراه) فى التخصصات التى تمثل احتياجًا فى قطاعات الوزارة لهذا العام، فسيبدأ من يوم الخميس 31 يوليو الجارى، وحتى 11 سبتمبر المقبل، لمدة 43 يوما، لافتا إلى أن التقديم للالتحاق للجميع سيكون من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، أوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أنه لابد أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، والا يكون قد حمل أو اى من والديه اى جنسية أخرى، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات فى جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، بالاضافة إلى ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبى نهائى، وأن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

وأضاف أن المتقدم يجب ألا يقل طول قامته عن 170 سم، وألا يزيد سنه فى أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية، فضلا عن ضرورة استكماله شروط اللياقة الصحية والنفسية، والا يزيد الوزن عن (طول القامة - 90)، وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبى المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية والنفسية المقررة، وألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية أو سبق له الزواج.

وفيما يتعلق بالحاصلين على المؤهلات الجامعية، فهى ذات الشروط السابقة دون اشتراط عدم الزواج، فضلا عن أنه يجب ألا يقل طول القامة عن 168 سم للذكور، و160 سم للاناث، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين عن 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها، والا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور، و160 سم للاناث.

ولفت اللواء دكتور أبو المكارم إلى أن مراحل التقديم للأكاديمية تمر عبر عدة مراحل، حيث يخضع الطالب للاختبارات "القدرات - المقاس – القوام – الطبى والرياضى – السمات الشخصية – الهيئة – الكشف الطبى المتقدم"، ويخضع الطالب لاختبار مقاس الطـول، فضلًا عن اختبار القوام: "الوزن المثالى = طول الطالب – 90"، ثم الكشف الطبى بمعرفة قطاع الخدمات الطبية "العظام – الرمد – الباطنة – الجراحة – الأسنان -... إلخ".

وأوضح مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن مكان الاختبارات، هو من خلال البوابة رقم 5 بالأكاديمية اعتبارا من الساعة 6 صباحا، لافتا إلى توفير مكان لائق لأولياء الأمور بالجهة المقابلة للبوابة.

وأضاف أنه تم توفير عدة تيسيرات للمتقدمين بأكاديمية الشرطة، من بينها إعلان نتائج وتحديد مواعيد الاختبارات عبر موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت دون تحميلهم مشقة السفر للوقوف على النتائج، وتوفير منافذ للتصوير الفوتوغرافى الفورى، وصحيفة الحالة الجنائية والطوابع، ومنفذ لبيع الطوابع والدمغة والتصوير الفوتوغرافى الفورى، وتوفير لجنتين للاستعلام والرد على أى استفسارات للطلبة، فضلا عن طباعة كتيب يحتوى على جميع الخطوات لكيفية التقديم، وتوفير خط تليفونى مباشر، لتلقى أى استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق بكلية الشرطة على رقمى (0224109102)، (02241091).