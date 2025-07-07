LetsBonk تتفوق على Pump.fun من حيث الإيرادات اليومية خلال 24 ساعة

تام شمس - الاثنين 7 يوليو 2025 08:33 مساءً - تجاوزت منصة إطلاق الميمكوينز على سولانا، LetsBonk، نظيرتها Pump.fun من حيث الإيرادات خلال 24 ساعة، بحسب بيانات مجمعة من منصة التمويل اللامركزي DefiLlama.

وتُظهر أحدث أرقام DefiLlama أن LetsBonk حققت إيرادات بلغت 1.04 مليون دولار خلال 24 ساعة فقط، أي ما يقرب من ضعف إيرادات Pump.fun التي بلغت 533,412 دولارًا. وتمثل هذه القفزة في إيرادات LetsBonk تحولًا نادرًا في هيمنة سوق الميمكوينز على شبكة سولانا، والذي لطالما تزعّمته Pump.fun.

توفر كل من المنصتين أدوات مبسطة لإطلاق وتداول الميمكوينز، لكن يبدو أن LetsBonk تكتسب زخمًا بفضل دعم مجتمع عملة (BONK) وحملاتها الاجتماعية.

وتُعد BONK واحدة من أشهر الميمكوينز القائمة على شبكة سولانا، إذ يتابع حسابها أكثر من 430 ألف مستخدم على منصة X. ووفقًا لـ CoinGecko، يبلغ رأس مالها السوقي نحو 1.8 مليار دولار، مع حجم تداول يومي يصل إلى 1.2 مليار دولار، ما يجعلها تحتل المرتبة 58 بين أكبر العملات الرقمية من حيث القيمة السوقية.

ترتيب البروتوكولات حسب الإيرادات. المصدر: DefiLlama



Pump.fun لا تزال تتفوق على المدى الشهري

أُطلقت منصة LetsBonk في 25 أبريل، ووصفتها فرق تطويرها بأنها "منصة إطلاق ذاتية للميمكوينز"، تهدف إلى معالجة ما وصفتها بأنها ممارسات استغلالية شائعة في هذا المجال.

وقالت المنصة في بيان: "نؤمن بأن الميمكوينز باقية، ونرغب في تقديم منصة بديلة تؤمن بسولانا على المدى الطويل". كما وعد الفريق بتقديم ميزات متقدمة، وعمليات تكامل أعمق، ونمو يقوده المجتمع بعد الإطلاق.

وأعلنت LetsBonk أيضًا عن شراكة مع العقد الذكي LaunchLab التابع لمنصة التداول اللامركزي Raydium، والذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى تجمعات السيولة وتكاملات البوتات.

ورغم الارتفاع الحاد في الإيرادات اليومية لـ LetsBonk، إلا أن Pump.fun ما تزال تهيمن على الأداء الشهري. ووفقًا لبيانات DefiLlama، سجلت Pump.fun أكثر من 37 مليون دولار من الإيرادات خلال آخر 30 يومًا، مقارنة بـ 4.5 ملايين دولار فقط لـ LetsBonk.

ارتفاع عملة BONK بأكثر من 51% منذ إطلاق LetsBonk

يبدو أن صعود منصة الإطلاق الجديدة كان له تأثير على سعر عملة BONK أيضًا. ففي 25 أبريل، كان سعر BONK يبلغ حوالي 0.00001535 دولار، بحسب CoinGecko.

أما في وقت كتابة هذا التقرير، فيتم تداول العملة عند 0.00002332 دولار، أي بزيادة تقارب 52% منذ إطلاق منصة LetsBonk.