محللون: بيتكوين تقترب من قمة جديدة بدعم من المهلة الجمركية وحماس ماسك

تام شمس - الاثنين 7 يوليو 2025 08:33 مساءً - قد تسجّل بيتكوين مستوى قياسيًا جديدًا في أقرب وقت هذا الأسبوع، مع تركيز الأنظار على المهلة النهائية للتعريفات الجمركية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، والتي قد تعزز شهية المخاطرة في الأسواق، إلى جانب "أسبوع العملات المشفّرة" المرتقب في العاصمة الأميركية.

وقال ماركوس ثيلن، رئيس قسم الأبحاث في شركة 10x Research، لموقع Cointelegraph يوم الإثنين: "من المرجّح أن تسجل بيتكوين قمة تاريخية جديدة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل"، مضيفًا أن الأداء الموسمي بعد عطلة 4 يوليو "يميل إلى الاتجاه الصاعد، والأسواق تجاهلت إلى حد كبير المخاطر المتعلقة بالتعريفات الجمركية".

ومن المقرر أن تنتهي مهلة التجميد لمدة 90 يومًا على التعريفات الجمركية المتبادلة في 9 يوليو.

وفي مذكرة نقلتها صحيفة وول ستريت جورنال، قال محللون في UBS لإدارة الثروات العالمية: "إذا قامت الولايات المتحدة بتأجيل فرض التعريفات مرة أخرى، فقد تفسّر الأسواق ذلك على أنه تردد في التنفيذ، وهو ما سيدعم شهية المخاطرة".

وأيّد هذا الرأي جون بولينجر، مبتكر مؤشر Bollinger Bands الفني، الذي قال يوم الأحد: "بيتكوين تبدو مستعدة لاختراق صعودي".

وكانت أسعار بيتكوين (BTC) تبعد بنسبة 2% فقط عن أعلى مستوى تاريخي سجلته في 22 مايو، بعد أن تجاوزت مؤقتًا 109,500 دولار خلال تداولات يوم الإثنين.

أسبوع متقلّب في الأفق

وقال هنريك أندرسون، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة Apollo Capital، لـ Cointelegraph: "من المرجّح أن يشهد هذا الأسبوع تقلبات عالية".

وأضاف: "نعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا أن توقّع الولايات المتحدة اتفاقًا مبدئيًا مع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع".

كما أشار أندرسون إلى أن إيلون ماسك ذكر بيتكوين مؤخرًا على منصة X، مضيفًا: "يبدو أنه يعود للاهتمام بالأصل مرة أخرى".

وختم حديثه بالقول: "أي تقلبات هبوطية هذا الأسبوع قد تكون فرصة شراء جيدة قبل أسبوع العملات المشفّرة المقبل في واشنطن العاصمة".

الأسواق بدأت بالارتفاع فعلًا

وقال جيف مي، المدير التنفيذي لمنصة BTSE، إن المتداولين كانوا قلقين في البداية من التقلبات المرتبطة بموعد 9 يوليو.

لكنّه أوضح: "يبدو أن الأسواق بدأت في الانتعاش بعد الكشف عن أن الدول ستحصل على مزيد من الوقت للتفاوض قبل دخول التعريفات حيّز التنفيذ في بداية أغسطس"، مضيفًا: "إذا رأينا بيانات جيدة يوم الثلاثاء، فمن المرجح أن يستمر الزخم الصعودي في الأسواق".

وبحسب بيانات CoinGecko، فقد أضافت أسواق العملات المشفّرة أكثر من 50 مليار دولار إلى قيمتها السوقية الإجمالية خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد عطلة نهاية أسبوع مستقرة نسبيًا.

إجمالي القيمة السوقية خلال الـ24 ساعة الماضية. المصدر: CoinGecko



موسم العملات البديلة؟

وفي سياق متصل، قال نِك راك، مدير الأبحاث في شركة LVRG، لـ Cointelegraph إن المتداولين قد "يتجهون إلى العملات البديلة بحثًا عن فرص صعودية، مع توقّع تقلبات أكبر وارتفاعات في أسعار الأصول الرقمية خلال النصف الثاني من العام".

وقال يوجين تشيونغ، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في منصة OSL للأصول الرقمية، لـ Cointelegraph: "نتوقّع أن تدخل بيتكوين منطقة اكتشاف سعري جديدة بمجرد تجاوزها أعلى مستوى لها على الإطلاق"، مضيفًا: "نحن متفائلون بأن المزيد من المستثمرين سيتوجهون نحو بيتكوين وإيثريوم كملاذ من التقلبات الماكروية واحتمال ارتفاع التضخم، في ظل تزايد الإشارات من الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام".