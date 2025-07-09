ريبل والرئيس التنفيذي السابق لـCFTC يدلون بشهادتهم حول هيكل سوق العملات الرقمية في جلسة مجلس الشيوخ

تام شمس - الأربعاء 9 يوليو 2025 11:16 صباحاً - في وقتٍ يدرس فيه الكونغرس الأمريكي تشريعات محورية قد تعيد تشكيل الإطار التنظيمي للأصول الرقمية، من المقرر أن يدلي عدد من كبار التنفيذيين في قطاع العملات المشفرة والمدافعين عن السياسات والمنظمين السابقين بشهاداتهم أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ.

يوم الأربعاء، ستستمع لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى شهادة الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد غارلينغهاوس، وعضوة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) السابقة والرئيسة التنفيذية لجمعية البلوكشين سمر ميرسينغر، والرئيس السابق للجنة CFTC تيموثي ماساد، والرئيس التنفيذي لشركة Chainalysis جوناثان ليفين، وغيرهم، لمناقشة أسواق الأصول الرقمية.

وتمثّل هذه الجلسة إحدى أولى الفرص التي قد يقدّم فيها المشرّعون لمحة عن كيفية تعامل مجلس الشيوخ مع مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة، بعد أن أعربت قيادته عن نيتها تمرير التشريع بحلول أكتوبر.

وقالت ميرسينغر في شهادة مكتوبة مسبقًا: "نحن عند نقطة تحول حاسمة. المسألة المطروحة ليست ما إذا كنا سننظم هذا القطاع، بل كيف سنقوم بذلك. يمكننا إما أن نستمر في طريق الضبابية الذي يتخلى عن ريادتنا ويصدر الابتكار إلى دول أخرى، أو أن نقر تشريعًا عقلانيًا ثنائي الحزب يرسخ مكانتنا كوجهة رائدة للابتكار المالي لعقود مقبلة".

وكان قادة الجمهوريين في مجلس النواب قد أعلنوا يوم الخميس أنهم يعتزمون مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعملات المشفرة اعتبارًا من يوم الاثنين، في إطار ما أطلقوا عليه "أسبوع الكريبتو".

تشمل هذه القوانين مشروع "قانون الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية" المعروف باسم GENIUS، والذي أقرّه مجلس الشيوخ في يونيو، ومشروع "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية" أو CLARITY، الجاري مناقشته في مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع قانون يهدف إلى إيقاف تطوير عملة رقمية للبنك المركزي الأمريكي (CBDC).

مخاوف تضارب المصالح تلوح في الأفق

ستكون هذه الجلسة من أولى المرات التي يظهر فيها غارلينغهاوس بشكل مباشر أمام المشرّعين الأمريكيين، وسط تزايد انخراط شركة Ripple في النقاشات السياسية في واشنطن العاصمة. وكانت الشركة قد تبرعت بما قيمته 5 ملايين دولار من عملة XRP لصندوق تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما ظهر غارلينغهاوس في قمة الكريبتو التي عقدها البيت الأبيض في مارس.

ومن المقرر أن يدلي المحامي السابق في البيت الأبيض لشؤون الأخلاقيات، ريتشارد بينتر، بشهادته أيضًا خلال الجلسة، ما يشير إلى أن المشرّعين قد يطرحون تساؤلات حول تضارب محتمل في المصالح يخص ترامب والتشريعات المرتبطة بالأصول الرقمية.

وكان ترامب قد أصدر عملته الرقمية (ميم كوين) الخاصة به في يناير الماضي قبل تنصيبه، كما ترتبط عائلته بشركة العملات المشفرة World Liberty Financial، بما في ذلك عملتها المستقرة USD1.

وخلال التصويت الأول في مجلس الشيوخ على مشروع قانون GENIUS في مايو، سحب عدد من الديمقراطيين دعمهم للمشروع، مبدين قلقهم بشأن أنشطة ترامب في مجال العملات المشفرة. وعلى الرغم من أن مشروع القانون أُقر لاحقًا بدعم من الديمقراطيين، فقد أشار بعض النواب إلى أنهم سيواصلون متابعة هذه المسائل المثيرة للجدل.