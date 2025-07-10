المدير التنفيذي لشركة Ripple: العديد يتوقع وصول العملات المستقرة إلى 2 تريليون دولار خلال سنوات قليلة

تام شمس - الخميس 10 يوليو 2025 03:50 مساءً - صرّح براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، أن هناك اعتقادًا واسع الانتشار بأن سوق العملات المستقرة قد ينمو بمعدل يقارب عشرة أضعاف خلال السنوات القليلة المقبلة.

وقال غارلينغهاوس في برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC يوم الأربعاء: "القيمة السوقية الحالية لصناعة العملات المستقرة تبلغ حوالي 250 مليار دولار، ويعتقد كثيرون أنها قد تصل إلى ما بين تريليون و2 تريليون دولار خلال سنوات قليلة."

وأضاف أن النمو في هذا القطاع كان "عميقًا"، مشيرًا إلى أن Ripple دخلت السوق في وقت متأخر جزئيًا لأنها كانت تستخدم العملات المستقرة في تدفقات المدفوعات الخاصة بعملائها من المؤسسات.

وقال: "يمكننا المشاركة في هذا السوق بالنظر إلى خلفيتنا المؤسسية والتزامنا التنظيمي"، مؤكدًا أن النمو المرتقب سيخدم مصالح الشركة بشكل كبير.

وجاءت تصريحاته بالتزامن مع إعلان أن بنك BNY Mellon سيكون الحافظ الرسمي للعملة المستقرة الخاصة بـ Ripple، والمربوطة بالدولار الأمريكي.

وكانت Ripple قد أطلقت عملتها المستقرة RLUSD الموجهة للمؤسسات في أواخر عام 2024، ومنذ ذلك الحين نمت قيمتها السوقية لتصل إلى 500 مليون دولار، وهو إنجاز حققته يوم الأربعاء.

براد غارلينغهاوس يدعو لتنظيم صارم لسوق العملات المشفرة على CNBC. المصدر: CNBC

نمو هائل في سوق العملات المستقرة

أيّد هنريك أندرسون، المدير الاستثماري في شركة Apollo Capital، توقعات غارلينغهاوس، وقال لموقع Cointelegraph يوم الخميس: "القيمة السوقية المتوقعة بين تريليون و2 تريليون دولار للعملات المستقرة تتماشى مع توقعاتنا."

وأضاف: "نرى شركات التكنولوجيا المالية، والبنوك، وشبكات التواصل الاجتماعي، وتجار التجزئة الكبار يطلقون عملاتهم المستقرة الخاصة."

وأشار أندرسون إلى أرباح شركة Tether كمثال على مدى ربحية هذا القطاع، مضيفًا: "العامل المحفّز التالي لتبني العملات المستقرة سيكون قانون GENIUS في الولايات المتحدة، والذي سيمنح العملات المستقرة صفة العطاء القانوني."

وقد أُقرّ قانون العملات المستقرة هذا في تصويت بمجلس الشيوخ في يونيو، ومن المتوقع أن يتم اعتماده رسميًا هذا الشهر.

من جانبه، قال نيك روك، مدير الأبحاث في شركة LVRG، لـCointelegraph:

"إن هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) المتعاطفة مع العملات المشفرة، إلى جانب قانون GENIUS، بإمكانهما توجيه الصناعة نحو توسع سريع، وقد يصل سوق العملات المستقرة إلى تريليون أو حتى 2 تريليون دولار خلال السنوات القادمة."

ترخيص مصرفي مرتقب لـ Ripple

تسعى شركة Ripple، التي تركز بالأساس على العملاء من المؤسسات، إلى الامتثال الكامل في الولايات المتحدة كي تتمكن من العمل ضمن نفس الإطار التنظيمي الذي يحكم البنوك والمؤسسات المالية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قدّمت Ripple طلبًا للحصول على ترخيص مصرفي من مكتب مراقب العملة الأمريكي (OCC).

كما تقدمت الشركة بطلب للحصول على حساب رئيسي لدى الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لما ذكره غارلينغهاوس، الذي أضاف:

"نعتقد أن النقطة المحورية للعملات المشفرة والتمويل اللامركزي تكمن في بناء جسور حقيقية مع التمويل التقليدي."

عملة XRP تسجّل أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع

أعلنت Ripple هذا الأسبوع أيضًا أن عملتها المستقرة RLUSD قد حصلت على دفعة قوية بعد إدماجها ضمن منصة Transak، وهي واحدة من أبرز منصات الدفع بالعملات المشفرة.

وارتفعت عملة XRP الخاصة بالمدفوعات العابرة للحدود بنسبة 7% منذ يوم الاثنين، لتُسجّل سعر 2.42 دولار وقت كتابة التقرير، وهو أعلى مستوى لها خلال سبعة أسابيع.