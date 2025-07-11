SharpLink تشتري 10,000 إيثيريوم من مؤسسة إيثيريوم بينما تستعيد ETH حاجز 3000 دولار

تام شمس - الجمعة 11 يوليو 2025 05:20 مساءً - قامت مؤسسة إيثيريوم ببيع 10,000 عملة إيثيريوم عبر صفقة خارج البورصة (OTC) قبيل استعادة العملة المشفرة مؤقتًا لمستوى 3000 دولار.

وفي منشور على منصة X يوم الجمعة، أوضحت مؤسسة إيثيريوم أنها أتمّت بيع 10,000 ETH بمتوسط سعر قدره 2,572.37 دولارًا للعملة الواحدة، وذلك من خلال صفقة خارج البورصة. وبحسب البيانات عند وقت النشر، كان سعر الإيثيريوم قد ارتفع بنسبة تقارب 16%، متداولًا تحت حاجز 3000 دولار مباشرة.

وقالت المؤسسة: "الطرف المقابل في صفقة OTC كان شركة Sharplink Gaming."

وفي بيان منفصل نُشر يوم الجمعة، أعلنت شركة Sharplink Gaming أنها دفعت أكثر من 25 مليون دولار مقابل شراء كمية الإيثيريوم المذكورة. وقد تم إغلاق الصفقة يوم الخميس. وأظهرت بيانات Nansen أن سعر الإيثيريوم في ذلك الوقت كان يتراوح بين 2,759 و2,981 دولارًا، أي أعلى بنسبة لا تقل عن 6.7% من السعر المتفق عليه في الصفقة.

استراتيجية Sharplink تتوسع في حيازة الإيثيريوم

تأتي هذه الإعلانات بعد أن كشفت منصة المراهنات Sharplink Gaming مؤخرًا عن تبنّي استراتيجية خزانة مؤسسية مبنية على شبكة إيثيريوم، كما أعلنت في أواخر مايو عن تعيين جوزيف لوبين، المؤسس المشارك لشبكة إيثيريوم، رئيسًا لمجلس إدارتها.

وفي ذلك الوقت، دخلت الشركة في اتفاقية لشراء أوراق مالية ضمن استثمار خاص في الأسهم العامة بقيمة 425 مليون دولار، بمشاركة من شركة Consensys، المتخصصة في بنية إيثيريوم التحتية.

وقال لوبين يوم الأربعاء إن الخزائن المؤسسية للإيثيريوم تُعد أمرًا محوريًا لنمو نظام إيثيريوم البيئي، مشيرًا إلى وجود كمية كبيرة من الإيثيريوم المتداول حاليًا، ولكن مع نقص في النشاط اللازم لاستخدامه بفعالية.

وأضاف: "لهذا السبب قررت الانخراط مع Sharplink Gaming. من الضروري ضبط توازن العرض والطلب على الإيثيريوم بشكل سليم، بينما نستمر في بناء المزيد من التطبيقات على الشبكة."

الإيثيريوم يتداول عند أعلى مستوياته

جاء هذا الإعلان في وقت كان فيه سعر البيتكوين قد سجل ارتفاعًا جديدًا فوق 112,000 دولار، فيما تبعته عملة الإيثيريوم لتتجاوز حاجز 3000 دولار لفترة وجيزة يوم الجمعة. ووفقًا لبيانات Nansen، بلغ سعر الإيثيريوم ذروته عند 3,028 دولارًا قبل أن يتراجع قليلاً ليستقر دون 3000 دولار وقت النشر.

الرسم البياني لسعر الإيثيريوم. المصدر: Nansen

وقد جاء هذا الارتفاع في الأسعار بعد تدفّق كبير من المستثمرين نحو صناديق المؤشرات المتداولة بالعملات المشفرة (ETFs)، حيث شهدت ثاني أعلى تدفقات يومية منذ إطلاقها. وحدها صناديق الإيثيريوم الفورية (Spot ETFs) سجلت صافي تدفقات بلغ 383.1 مليون دولار يوم الخميس فقط.

يأتي هذا الصعود أيضًا بالتزامن مع تصريحات صوفيا غولد، المطورة ضمن فريق دعم بروتوكول مؤسسة إيثيريوم، حيث شرحت كيف أن آلية تنفيذ الكتل التقليدية ستُستبدل بإثباتات المعرفة الصفرية (ZK-proofs). ومن المتوقع أن تتم هذه النقلة التقنية خلال عام، لتنتقل الشبكة بشكل تدريجي إلى عمليات تعتمد كليًا على ZK-proofs.