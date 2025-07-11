شركة "Grayscale" تطعن في قرار هيئة SEC بشأن تعليق الموافقة على صندوقها المتنوع

قدّمت شركة “Grayscale Investments” طعن رسمي في قرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد تعليق هذه الأخيرة الموافقة على إدراج صندوقها المتنوع Grayscale Digital Large Cap Fund (GDLC)، الذي يوفّر تعرض لأصول رقمية تشمل البيتكوين والايثيريوم والريبل وسولانا وكاردانو.

وكان قسم التداول والأسواق في الهيئة قد وافق على إدراج الصندوق في بورصة نيويورك أركا (NYSE Arca) في 1 يوليو الجاري، قبل أن تبلغ الهيئة البورصة لاحقا بتعليق القرار لحين استكمال مراجعة داخلية.

وفي رسالة موجهة إلى هيئة SEC هذا الأسبوع، أكّد محامو “Grayscale” أن الهيئة تجاوزت المهلة القانونية البالغة 240 يوم للبت النهائي في الطلب، وهو ما يعني – حسب القانون الفيدرالي – أن الموافقة باتت سارية تلقائيا، ولا يحق للهيئة تعطيلها عبر إجراءات داخلية.

واعتبرت الشركة أن هذا التأخير غير قانوني ويضر بمصالح المستثمرين.

كما شدد الفريق القانوني على أن القواعد الإجرائية الداخلية لا تتيح للهيئة الالتفاف على القوانين التي أقرّها الكونغرس، داعين الهيئة إلى الاعتراف بأن الموافقة أصبحت نافذة اعتبارا من 2 يوليو.

في السياق ذاته، قالت “Grayscale” إنها تدرس بالتعاون مع “NYSE Arca” تقديم طلب رسمي لرفع الإيقاف، لكنها أعربت عن استعدادها للتعاون مع الهيئة، مشيدة بتشكيل فريق العمل الجديد المعني بالعملات الرقمية داخل هيئة SEC.

من جانبه، رجّح “سكوت جونسون”، الشريك العام في “VB Capital”، أن سبب التأخير يعود إلى تحفظات مفاجئة من أحد المفوضين، مرجّحا أن يكون المفوض “كرينشو” هو المعني، بسبب مواقفه المتحفظة السابقة تجاه الأصول الرقمية.

واعتبر “جونسون” أن التعليق مجرد عقبة إجرائية مؤقتة وأن الصندوق سيُعتمد قريبا.

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