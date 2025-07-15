Coinbase تطالب حكومة ولاية أوريغون بالكشف عن سجلات عامة بسبب "التقلب المفاجئ" في موقفها من الأصول الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 15 يوليو 2025 02:20 مساءً - قدّمت منصة Coinbase طلبًا للحصول على أمر قضائي في ولاية أوريغون الأمريكية، على خلفية ما وصفته بتقلب المسؤولين الحكوميين في موقفهم من الأصول الرقمية "خلف الأبواب المغلقة".
وفي دعوى قُدّمت يوم الخميس أمام محكمة مقاطعة ماريون، تم ذكر حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك بصفتها الرسمية كأحد المدعى عليهم. ووفقًا لما ورد في الدعوى، فإن Coinbase تطعن في طريقة تعامل حكومة الولاية مع طلبات الحصول على وثائق تتعلق بإجراءات إنفاذ القانون ضد الأصول الرقمية.
وذكرت الشركة أنه، حتى أبريل 2025، لم تكن السلطات في الولاية تعتبر الأصول الرقمية خاضعة لتنظيمات الأوراق المالية. إلا أن مكتب النائب العام في الولاية تقدّم لاحقًا بدعوى ضد Coinbase، يتهم فيها المنصة بعرض أكثر من 30 توكنًا كأوراق مالية غير مسجلة.
وقال كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، بول جريوال، في منشور عبر منصة X يوم الجمعة:
"حاكمة ولاية أوريغون، والمدعي العام دان رايفيلد، ومسؤولون آخرون، غيّروا موقفهم من الأصول الرقمية خلف الكواليس، دون جلسات استماع أو وضع قواعد تنظيمية أو فتح باب التعليق العام. والآن، يرفضون الكشف عن السجلات العامة التي تثبت ذلك. ولهذا، نحن نقاضيهم لاستعادة الحق."
وتزعم الدعوى أن مسؤولي الولاية انتهكوا قوانين السجلات العامة في أوريغون، بعد أن قدّمت Coinbase طلبات تشمل أكثر من 80,000 رسالة بريد إلكتروني، والتي قد تستغرق عامًا كاملًا لإنتاجها. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الدعوى القضائية ستؤثر على سياسات الولاية المتعلقة بالعملات الرقمية مستقبلاً.
السياق الفيدرالي: تحرّك Coinbase بالتوازي مع الدفع نحو تشريعات وطنية
اكتسبت Coinbase سمعة داخل القطاع فيما يتعلق باستخدامها لقانون حرية المعلومات (FOIA) للحصول على وثائق من الحكومة الأمريكية بخصوص سياسات هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) تجاه العملات الرقمية. كما قدّمت الشركة طلبات مشابهة إلى مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC)، تزعم فيها أن الحكومة الأمريكية أمرت بعض الشركات بفصلها عن النظام المصرفي بسبب ارتباطها بالأصول الرقمية.
إلى جانب ذلك، يواصل التحالف التابع لـ Coinbase، المعروف باسم Stand With Crypto، الضغط على المشرّعين الأمريكيين لإقرار ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالعملات الرقمية خلال الأسابيع المقبلة. وتشمل هذه القوانين تنظيم العملات المستقرة، وهيكل الأسواق، وعملات البنوك المركزية الرقمية، وهي تشريعات من شأنها أن تؤثر مباشرة على كيفية عمل Coinbase داخل الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر Coinbase تطالب حكومة ولاية أوريغون بالكشف عن سجلات عامة بسبب "التقلب المفاجئ" في موقفها من الأصول الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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