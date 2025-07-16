Cantor Fitzgerald تخطط لشراء بيتكوين بقيمة 3.5 مليار دولار من Blockstream التابعة لـ Adam Back

تام شمس - الأربعاء 16 يوليو 2025 02:23 مساءً - تُخطط شركة الخدمات المالية الأمريكية Cantor Fitzgerald للاستحواذ على بيتكوين بقيمة تتجاوز 3.5 مليار دولار من شركة Blockstream Capital، التابعة لرائد البيتكوين Adam Back، وفقًا لتقارير نشرتها كل من Financial Times وBloomberg يوم الثلاثاء.

وبحسب التقارير، فإن Brandon Lutnick، نجل وزير التجارة الأمريكي Howard Lutnick البالغ من العمر 27 عامًا، يقترب من إتمام صفقة لشراء البيتكوين عبر شركته Cantor Fitzgerald.

Blockstream قد تساهم بـ 30,000 بيتكوين مقابل حصة في Cantor

تشير التقارير إلى أن Blockstream ستقدم ما يصل إلى 30,000 BTC، أي ما يعادل حوالي 3.5 مليار دولار، مقابل أسهم في الكيان التابع لـ Cantor، والذي سيتم تغيير اسمه إلى BSTR Holdings.

كما تتضمن الصفقة خططًا لجمع ما يصل إلى 800 مليون دولار من رؤوس الأموال الخارجية لتمويل مشتريات إضافية من البيتكوين.

وذكرت Financial Times أن الاتفاق قد يُبرم في وقت قريب هذا الأسبوع، رغم أن الشروط ما زالت قابلة للتغيير.

براندون لوتنيك (يسار) يحتفل بعيد ميلاد والده هوارد لوتنيك (يمين). المصدر: Brandon

Cantor تتوسع في البيتكوين

في حال إتمام الصفقة، ستصبح Cantor Fitzgerald واحدة من أكبر الجهات المؤسسية المالكة للبيتكوين على مستوى العالم. وتشير التقارير إلى أن مشترياتها الإجمالية من البيتكوين، عبر كل من BSTR Holdings وTwenty One Capital، قد تقترب من 10 مليارات دولار خلال هذا العام.

وتأتي هذه الصفقة بعد اتفاق سابق بقيمة 3.6 مليار دولار أبرمته Cantor Fitzgerald في أبريل مع كل من SoftBank وTether لإنشاء كيان مخصص للاستحواذ على البيتكوين.

وقد تولّى Brandon Lutnick رئاسة الشركة المالية في فبراير، بعد تعيين والده Howard Lutnick مسؤولًا تجاريًا في إدارة الرئيس Donald Trump.

تقليد استراتيجية MicroStrategy

تندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في عالم المال نحو ما يُعرف بـ "تكوين رأس مال قائم على البيتكوين"، حيث تركز الشركات على تعظيم حصة البيتكوين لكل سهم، بدلًا من مجرد تعظيم الأرباح.

وتسعى شركة Twenty One Capital لمحاكاة استراتيجية شركة MicroStrategy بقيادة Michael Saylor، التي راكمت ما قيمته 70 مليار دولار من البيتكوين منذ عام 2020. وكانت Cantor قد أغلقت أول صفقة إقراض مرتبطة بالبيتكوين في مايو الماضي.

ويُعد Adam Back شخصية بارزة في تاريخ البيتكوين، إذ استند مبتكر البيتكوين الغامض Satoshi Nakamoto إلى عمله التشفيري "Hashcash" الذي طوّره عام 1997، كأساس لآلية إثبات العمل (Proof-of-Work) التي يقوم عليها البيتكوين.