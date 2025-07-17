القيمة السوقية لعملات الميم ترتفع بنسبة 29% في يوليو

تام شمس - الخميس 17 يوليو 2025 02:32 مساءً - أضاف قطاع عملات الميم ما يقارب 17 مليار دولار إلى تقييمات التوكنات منذ بداية يوليو، لترتفع قيمته السوقية إلى 72 مليار دولار حتى يوم الخميس، أي بزيادة قدرها 29% مقارنةً بـ55 مليار دولار في 30 يونيو.

وأظهرت بيانات CoinMarketCap أن شهر يوليو شهد أحجام تداول يومية أكبر لعملات الميم مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ حجم التداول خلال 24 ساعة ذروته عند أكثر من 18 مليار دولار يوم الخميس. أما ثاني أعلى حجم تداول في آخر 30 يومًا، فقد سُجّل يوم السبت عند 17.09 مليار دولار.

حققت العديد من عملات الميم البارزة مثل Dogecoin المُرمزة (DOGE) وShiba Inu المُرمزة (SHIB) وPepe المُرمزة (PEPE) نموًا ملحوظًا خلال الأيام السبعة الماضية. ومع ذلك، فإن أكبر الرابحين خلال الأسبوع كانوا Floki المُرمزة FLOK الذي ارتفع بنسبة 45%، وتوكن Pudgy Penguins المُرمز (PENGU) بنسبة 58%، وBonk المُرمز (BONK) الذي سجّل أعلى مكاسب بنسبة 72%.

القيمة السوقية وحجم عملات ميمكوين. المصدر: CoinMarketCap



منصة LetsBonk تضاعف عائدات Pump.fun الأسبوعية

يمكن عزو النمو المتفجر لتوكن Bonk إلى منصة الإطلاق LetsBonk المدعومة من Bonk على شبكة Solana، والمتخصصة في إطلاق عملات الميم.

في 7 يوليو، تفوقت منصة LetsBonk على Pump.fun وهي منصة الإطلاق الأبرز على سولانا من حيث حجم التداول خلال 24 ساعة، ما أحدث تغييرًا في ترتيب منصات الإطلاق على الشبكة.

وتُظهر بيانات DefiLlama أن LetsBonk حققت خلال الأيام السبعة الماضية إيرادات بروتوكول بقيمة 8.25 مليون دولار، متجاوزةً إيرادات Pump.fun التي بلغت 4.91 مليون دولار.

تصنيفات إيرادات البروتوكول في التمويل اللامركزي. المصدر: DefiLlama

وبحسب بيانات Jupiter مجمع التبادلات اللامركزية فقد استحوذت LetsBonk خلال الـ24 ساعة الأخيرة على حصة سوقية قدرها 51.9%، بينما سجلت Pump.fun نسبة 39.5%. كما بلغ حجم التداول في LetsBonk نحو 838 مليون دولار، متفوقًا على 638 مليون دولار في Pump.fun.

ورغم اكتساب LetsBonk زخمًا ملحوظًا، لا تزال Pump.fun تتفوق في مجالات أخرى. إذ تُظهر بيانات DefiLlama أن المنصة لا تزال تحتفظ بصدارة الإيرادات على مدار 30 يومًا، بإجمالي يناهز 29 مليون دولار.

كما تُشير بيانات Jupiter إلى أن Pump.fun لا تزال تتفوق من حيث عدد المتداولين خلال 24 ساعة، حيث سجّلت 413,000 متداول مقارنة بـ275,000 في LetsBonk. أما السيولة، فقد بلغت في Pump.fun نحو 510 ملايين دولار، مقارنة بـ53 مليون دولار فقط في LetsBonk.

ارتفاع إيثريوم ينعكس على عملات الميم

وبينما لعب النشاط القوي على شبكة Solana دورًا رئيسيًا في تعزيز أداء سوق عملات الميم، يُرجّح أن ارتفاع سعر إيثريوم (ETH) ساهم أيضًا في هذا النمو.

وفي وقت كتابة التقرير، كان يتم تداول ETH عند أكثر من 3400 دولار، مرتفعًا بأكثر من 22% خلال الأسبوع الماضي.