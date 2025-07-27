شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. وزارة الخارجية تعلن إدخال مصر 70% من مساعدات غزة - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر
قال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر لعبت دورًا محوريًا في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحًا أن القاهرة ساهمت في إدخال نحو 70% من إجمالي المساعدات التي وصلت إلى القطاع قبل 19 يناير الماضي، وهو التاريخ الذي شهد إغلاق إسرائيل لمعبر رفح من جانبها ومنع دخول المساعدات بشكل كامل.
معلومات الوزراء: فيتش تتوقع قفزة كبيرة فى إنتاج النفط بالمنطقة بالنصف الثانى من 2025 و2026
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة "فيتش" والذي يتناول آفاق قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار متابعة المركز المستمرة لأبرز التقارير والدراسات الدولية التي تتناول القضايا والموضوعات ذات الأهمية للشأن المصري، مشيراً إلى أن توقعات الوكالة أكدت على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستشكل أحد المحركات الرئيسة لنمو المعروض العالمي من الطاقة خلال العقد القادم، مع زيادة الاستثمارات من أجل استغلال الموارد الواسعة في المنطقة.
أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات لأداء الاختبارات عبر موقع التنسيق الإلكترونى بلغ 120 ألف طالب وطالبة حتى الآن.
بجهود مصرية.. آلاف الأطنان من المساعدات تعبر رفح باتجاه كرم أبو سالم
قال رمضان المطعني، موفد القاهرة الإخبارية إلى معبر رفح، إنه في مشهد إنساني يتكرر رغم التعقيدات، تصطف عشرات الشاحنات أمام معبر رفح المصري، بانتظار التوجه نحو معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وقد شهد اليوم دخول دفعة جديدة من الشاحنات المحملة بآلاف الأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الطحين، وهو العنصر الغذائي الأهم الذي يحتاجه الفلسطينيون في ظل الحصار المستمر. هذا التحرك يأتي في أعقاب انقطاع طويل، وسط جهود مصرية واضحة نجحت في إعادة تفعيل المسار الإنساني، رغم التحديات الأمنية والميدانية."الصحة": حملة 100 يوم صحة قدّمت 15.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 11 يوما
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 15 مليونًا و616 ألفًا و39 خدمة طبية مجانية، خلال أحد عشر يومًا فقط، منذ انطلاق النسخة الثالثة من حملة «100 يوم صحة»، التي بدأت يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025، وذلك في إطار العمل على تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
تعلن الإدارة العامة للمدارس الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التحويل للمدارس الرسمية الدولية، حيث إن التسجيل متاح حتى 15 أغسطس 2025 .. للتحويل اضغط هنا التحويل للمدارس الدولية ..
تنسيق الجامعات 2025.. اجتياز اختبارات القدرات لا يعنى قبول الطالب بالكلية
أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، أن اجتياز الطلاب اختبارات القدرات واعتباره لائقا لا يعنى قبول الطالب بالكلية، ولكن أنه أصبح مؤهلا للتقدم وتسجيل الرغبة للالتحاق بالكلية عبر موقع التنسيق أثناء إتاحة التسجيل لمرحلته، موضحا أن قبول الطالب بالكلية يستلزم حصول الطالب على الحد الأدنى للكلية الذى يعلنه مكتب التنسيق.
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن عطلا مفاجئا بمحطة محولات جزيرة الدهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وراء انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق الجيزة وفيصل والهرم منذ الساعة الـ11 مساء أمس وحتى الآن.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 27 يوليو، استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء يسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الانحاء، حار رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.
