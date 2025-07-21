مؤلف "الأب الغني، الأب الفقير" يحذّر: فقاعة البيتكوين قد تنفجر قريبًا

تام شمس - الاثنين 21 يوليو 2025 11:21 صباحاً - أدلى روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب "الأب الغني، الأب الفقير"، برأي مخالف لغالبية محللي العملات المشفرة يوم الإثنين، حيث توقّع بشكل متشائم أن "فقاعة البيتكوين" قد تنفجر قريبًا، إلى جانب الذهب والفضة.

قال كيوساكي: "الفقاعات على وشك الانفجار"، مضيفًا أنه عندما تنفجر تلك الفقاعات، "فالاحتمال الأكبر أن الذهب والفضة والبيتكوين سينفجرون أيضًا"، مشيرًا إلى أنه سيبدأ الشراء عندها.

تصريحاته الأخيرة تأتي بعد أيام فقط من تعليقه على تجاوز سعر البيتكوين (BTC) حاجز 120,000 دولار، حيث قال إن هذا المستوى القياسي الجديد "أخبار سيئة لأولئك الذين... لأي سبب... لم يتخذوا القرار" لأنهم "لا يملكون شيئًا".

كما حذّر حينها من الوقوع في فخ الاستثمار المفرط، قائلًا: "الخنازير تسمن، أما الخنازير الجشعة فتُذبح. أنا أشتري بيتكوينًا آخر... وأزداد سمنة"، لكنه أوضح لاحقًا أنه لن يشتري المزيد "حتى تتضح له وجهة الاقتصاد".

مع ذلك، تتعارض تصريحاته الأخيرة مع ما نشره على منصة X في أوائل يوليو، حين انتقد من وصفهم بـ"الخاسرين الباحثين عن النقرات" الذين يواصلون التحذير من انهيار وشيك في سعر البيتكوين، لأنهم "يريدون إخافة المضاربين".

تصريحات متضاربة حول البيتكوين

من جانبها، أشارت النشرة المالية "Brew Markets" إلى أن كيوساكي نشر مرارًا توقعات بانهيار في أسواق الأسهم والعملات المشفرة، لكنه أخطأ في عدد من المرات. كما لُوحظ أن تعليقاته غالبًا ما تتزامن مع تحركات في مؤشر S&P 500.

ارتبطت تعليقات روبرت كيوساكي بحركة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. المصدر: Brew Markets

في الوقت نفسه، هناك تكهنات بأن محافظ الشركات التي تحتفظ بالبيتكوين قد تُظهر سلوكًا يشبه الفقاعات، خصوصًا إذا انخفض السعر بشكل حاد، ما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"دوامة الموت" لتلك الشركات.

لكن جو بيرنت، مدير استراتيجية البيتكوين، رفض هذه الفرضية، موضحًا أن البيتكوين ليس فقاعة لأن معظم الناس لا يفهمون الأصل أساسًا، ناهيك عن الشركات التي تشتريه. وأضاف: "شركات البيتكوين لا تستخدم رأس مالها في تجارب، بل تضخه مباشرة في البيتكوين ليس في فكرة، بل في المال نفسه".

قم بأبحاثك الخاصة

قال هنريك أندرسون، مدير الاستثمار في Apollo Capital، لـCointelegraph إن من الأفضل للمستثمرين "إجراء أبحاثهم الخاصة بدلًا من الاستماع إلى المؤثرين".

في السياق ذاته، أشار جامع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) ومؤسس مجموعة Furyou، المعروف باسم "Cape"، عبر منصة X إلى أن البيتكوين يتم وصفه بـ"الفقاعة" و"الاحتيال" في كل عام منذ انطلاقه.

تكرار الدورات السوقية

البيتكوين أصل دوري يتبع أنماطًا سوقية تستمر في المتوسط حوالي أربع سنوات. ومنذ انطلاقه، حافظ على هذا النمط، ويُعد عام 2025 ذروة السوق الصاعد إذا ما استمر نفس النسق التاريخي.

وقد توقّع بعض المحللين أن يصل سعر البيتكوين إلى ما بين 130,000 و200,000 دولار قبل نهاية هذا العام.

علاوة على ذلك، تُظهر لوحة إشارات السوق الصاعدة في CoinGlass أن الذروة لا تزال بعيدة، إذ لم تُظهر أي من المؤشرات الثلاثين أن السوق اقترب من القمة.