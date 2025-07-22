كاتي وود تبيع أسهم Coinbase وRoblox لصالح شركة إيثيريوم برئاسة توم لي

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:23 مساءً - قامت كاتي وود، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة ARK Invest، بتعديل محافظ صناديق الشركة، حيث أعادت توزيع بعض الأسهم في قطاعي العملات المشفرة والتكنولوجيا المالية لصالح شركة خزانة إيثيريوم يرأسها توم لي من Fundstrat.

وبحسب تحديث التداول اليومي الصادر يوم الإثنين، باعت صناديق ARK Innovation ETF وNext Generation Internet ETF وFintech Innovation ETF مجتمعةً 218,986 سهمًا من Coinbase (بقيمة تقارب 90.5 مليون دولار) و463,293 سهمًا من شركة الألعاب Roblox (بقيمة 57.7 مليون دولار).

في الوقت نفسه، اشترت الصناديق الثلاثة 4.4 ملايين سهم في شركة Bitmine Immersion Technologies المُرمز (BMNR)، التي يرأسها توم لي، بقيمة تقارب 174 مليون دولار، لتشكّل الآن ما نسبته 1.5% من كل محفظة من المحافظ الثلاث.

كما أعادت الشركة توزيع استثماراتها في أسهم Robinhood وBlock Inc. لصالح Bitmine وشركات أخرى مثل AMD وDoordash وAirbnb.

ارتفعت أسهم Bitmine بشكل عام في صناديق ARK Invest المتداولة التابعة لكاثي وود. المصدر: ARK Invest

التحول الأخير نحو الإيثيريوم

تمثل هذه الصفقة أول استحواذ لكاتي وود على أسهم Bitmine منذ إعلان الشركة عن تحولها من البيتكوين إلى الإيثيريوم أواخر يونيو.

ومنذ إعلانها عن التخلي عن البيتكوين لصالح الإيثيريوم، قفز سهم Bitmine بأكثر من 3,000% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 135 دولارًا في 3 يوليو، بحسب بيانات Google Finance، قبل أن يتراجع إلى 39.57 دولارًا لكنه لا يزال مرتفعًا بأكثر من 400% منذ بداية العام. وكان المستثمر الملياردير بيتر ثيل قد استحوذ الأسبوع الماضي على حصة قدرها 9.1% في الشركة.

صندوق ARKK، الذي يركّز على "الابتكار التحويلي" ويدير أصولًا بقيمة 6.8 مليار دولار، لا يزال يملك حصة كبيرة في شركات تكنولوجيا مثل Tesla بنسبة (9.7%)، فيما تبقى Coinbase وRoblox ثاني وثالث أكبر الأصول في المحفظة. كما يملك حصة تبلغ حوالي 5% في مُصدّر العملة المستقرة Circle.

أما صندوق ARKW، الذي يركّز على البنية التحتية السحابية والتقنيات المتغيرة ويدير أصولًا بقيمة 2 مليار دولار، فتضم محفظته كلًا من Robinhood وCoinbase وTesla كأكبر ثلاثة مراكز استثمارية، إلى جانب حصص أصغر في شركات التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي مثل Meta وShopify وAmazon.

ويُذكر أن الصندوق باع أيضًا 225,742 سهمًا من ARK 21Shares Bitcoin ETF المُرمز (ARKB) بتاريخ 16 يوليو.

صندوق التكنولوجيا المالية يمتلك تعرضًا محدودًا للإيثيريوم

أما صندوق ARKF، المتخصص في التكنولوجيا المالية ويُدير أصولًا بقيمة 1.2 مليار دولار، فتتكوّن أبرز مكوناته من Shopify وRobinhood وCoinbase، ويستثمر أيضًا في Circle وBlock وeToro وPayPal.

وهو الصندوق الوحيد من بين الثلاثة الذي يملك تعرضًا غير مباشر للإيثيريوم، حيث خصص 1.15% لصندوق 3IQ Ether Staking ETF.