الرسوم والضمانات تمنح التمويل اللامركزي ميزة بينما تراقب المؤسسات التقليدية قروض العملات الرقمية

تام شمس - الأربعاء 23 يوليو 2025 02:24 مساءً - مع بدء مؤسسات التمويل التقليدي (TradFi) في الاهتمام بسوق الإقراض المرتبط بالعملات الرقمية، أوضح بعض أعضاء مجتمع العملات الرقمية كيف يمكن لبروتوكولات الإقراض في التمويل اللامركزي (DeFi) أن تظل قادرة على المنافسة أمام المؤسسات المالية الكبرى.

فقد أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الثلاثاء أن بنك JPMorgan Chase، أكبر بنك في الولايات المتحدة، يدرس تقديم قروض مباشرة مقابل أصول رقمية مثل البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH)، وفقًا لمصدر مجهول قال إن البنك قد يطلق الخدمة بحلول عام 2026، رغم أن الخطة لا تزال في مراحلها الأولية.

ومع دخول لاعب تقليدي كبير إلى ساحة الإقراض بالعملات الرقمية، تزداد الضغوط على منصات التمويل اللامركزي لتظل قادرة على المنافسة. ومع ذلك، صرّح سيرجي كونز، الشريك المؤسس لمنصة 1inch، لموقع Cointelegraph بأن الإقراض في DeFi يتمتع بمزايا لا يمكن إنكارها مقارنةً بالمؤسسات المالية التقليدية.

وأشار كونز إلى أن تجربة المستخدم، وتنوع خيارات الضمانات، وتحسين الرسوم القائم على آليات السوق، من أبرز مزايا التمويل اللامركزي مقارنةً بالتمويل التقليدي.

التمويل اللامركزي يدعم مزيدًا من خيارات الضمانات ويوفر رسومًا أقل

قال كونز:

"توفر منصات الإقراض في التمويل اللامركزي تجربة استخدام أبسط وأكثر مباشرة. وعلى عكس نظرائها في التمويل التقليدي، فهي تدعم نطاقًا أوسع من خيارات الضمان، وغالبًا ما تتم عمليات التصفية في وقت متأخر مقارنةً بنظرائها التقليديين."

وأضاف أن خدمات TradFi تفرض عادة رسومًا أعلى، بينما قد تستفيد منصات DeFi من تحسين الرسوم بشكل ديناميكي حسب العرض والطلب.

وأكّد جادي تشايت، رئيس قسم الاستثمار في بنك Xapo، أن التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي يخدمان جمهورًا مختلفًا، رغم احتمال التنافس على نسب الفائدة.

وأوضح تشايت لموقع Cointelegraph:

"قد تقدم مؤسسات التمويل التقليدي قروضًا بضمان العملات الرقمية بأسعار فائدة أقل، لكن لا أتوقع أن يكون الفارق كبيرًا."

وأضاف: "من المهم أن نتذكر أن التمويل اللامركزي يتمتع عادة برسوم أقل، ما يساعد على تعويض أي فروق في أسعار الفائدة، كما أنه يخدم سوقًا مختلفًا."

كما أشار إلى أن قاعدة عملاء JPMorgan، رغم أنها ضخمة، تُمثل جزءًا محدودًا من السوق القابل للاستهداف:

"سوق الإقراض بالعملات الرقمية واسع، وهناك مجال لعدة جهات بأدوات وقدرات مختلفة."

الوصول المفتوح يبقى أقوى مزايا DeFi

قال عبد الرفاي قديت، الشريك المؤسس والمدير المالي لمنصة Zignaly، إن الوصول المفتوح وغير المقيد يظل أحد أبرز مزايا DeFi مقارنةً بالتمويل التقليدي.

وأضاف:

"رغم أن المؤسسات التقليدية قد تقدم معدلات إقراض أقل حاليًا، فإنها تعمل ضمن أطر تنظيمية شديدة التقييد تشمل مخاطر الحفظ، ومتطلبات اعرف عميلك، والقيود الجغرافية."

في المقابل، يتيح تصميم DeFi لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت ومحفظة رقمية المشاركة دون أوراق أو موافقات مركزية.

وأشار قديت إلى أن DeFi لا يجب أن تنافس فقط في أسعار الفائدة، بل يجب أن تستند إلى ما يجعلها فريدة، مثل قابلية التراكيب، ومقاومة الرقابة، وسهولة الوصول العالمي دون عوائق.

وقال جورج مندريس، كبير المتداولين في منصة XBTO للأصول الرقمية المؤسسية، إن التخصص سيكون عاملًا حاسمًا في المرحلة القادمة.

وأضاف لموقع Cointelegraph:

"من المرجح أن تهيمن جهات الإقراض التقليدية على الأسواق المنظمة لأصول كبرى مثل البيتكوين، والإيثر، والعملات المستقرة."

ومع ذلك، أشار إلى أن ميزة DeFi تكمن في قدرتها على تقديم خدمات لأصول أقل انتشارًا وحالات استخدام قد لا تدعمها المؤسسات الكبرى.

"في نهاية المطاف، قد يحتاج التمويل اللامركزي إلى أن يتطور إلى مسارين: واحد للأفراد، وآخر للمؤسسات."

دخول JPMorgan "إيجابي" لسوق العملات الرقمية

قال مايكل كاربونارا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Ibanera، إن دخول JPMorgan المحتمل إلى سوق الإقراض بالعملات الرقمية يُعتبر "أمرًا إيجابيًا في المجمل" لسوق الكريبتو.

وأوضح أن مشاركة المؤسسات المالية عادةً ما تجلب سيولة أفضل، وبنية تحتية أقوى، وشرعية أعلى للأسواق الناشئة، وهو ما قد ينطبق الآن على سوق الأصول الرقمية.

وأضاف:

"هذا بمثابة تأكيد لمشروعية سوق الأصول الرقمية عمومًا، ويشير إلى انتقال الكريبتو إلى قطاع مالي أكثر نضجًا."

وأشار كاربونارا إلى أن هذا التطور يعني أن اللاعبين التقليديين لم يعودوا مجرد مراقبين، بل باتوا يشاركون فعليًا في اقتصاد Web3.

"رغم أن ذلك قد يرفع الضغط التنظيمي والتنافسي على الجهات الأصلية في الكريبتو، إلا أن الشرعية المتزايدة وتأثير الشبكة الناتج عن دخول مثل هؤلاء اللاعبين تميل إلى إفادة النظام البيئي ككل."

ليست خطوة جوهرية حسب خبير قانوني

من جانبه، قال توم سبيلر، الخبير القانوني في شؤون العملات الرقمية لدى Rosenblatt Law، إن اهتمام JPMorgan بالإقراض المشفر "ليس تطورًا كبيرًا."

وأضاف:

"ما يقومون به مجرد اختبار لخط عمل تجاري قائم منذ سنوات."

وأشار أيضًا إلى أن الخطة المحتملة لإطلاق المنتج العام القادم تُظهر أن البنك لا يزال يتصرف بدافع التقليد، "وهو نفس النمط الذي أدى إلى أزمة الرهن العقاري."

وختم قائلًا:

"هم بطيئون للغاية في التكيف مع التغيرات."