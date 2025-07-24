إطلاق العملة الرقمية TRUMP على شبكة ترون

أعلنت منظمة “TRON DAO” اليوم عن الإطلاق الرسمي للعملة TRUMP على شبكة ترون، باستخدام معيار OFT من LayerZero وبروتوكول السيولة من “Stargate Finance”، ما يسمح بتحويل العملة عبر عدة شبكات بلوكشين بسهولة وأمان.
تمثل هذه الخطوة توسع جديد لعملة “TRUMP”، مستفيدة من سرعة وكفاءة شبكة ترون التي تحتضن أكثر من 321 مليون حساب وأكثر من 20 مليار دولار من حجم التحويلات اليومية.
وتُعد المنصة مناسبة لحالات الاستخدام اليومي مثل التمويل اللامركزي والمجتمع وحتى المدفوعات الواقعية.
وأكد “جاستن صن”، مؤسس ترون، أن الإطلاق يعكس التزام الشبكة بدعم الرموز المجتمعية وتمكين انتشارها عالميا.
ويُساهم تكامل “LayerZero” و”Stargate” في تعزيز قابلية التنقل والسيولة، دون الحاجة إلى جسور تقليدية.
تُخطط “TRON DAO” لاستكشاف حالات استخدام جديدة لـ “TRUMP”، ما يعزز رؤيتها نحو لامركزية أكبر وبنية تحتية تدعم الأصول الرقمية الناشئة.
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