تحذير من مؤشر MVRV: هل يقترب سعر البيتكوين من القمة؟

تشير التحليلات على الشبكة إلى أن البيتكوين قد تكون على أعتاب ذروة سعرية جديدة، مع تحذيرات صادرة عن مؤشر متوسط القيمة السوقية إلى المُحققة (MVRV 365DMA)، وهو مقياس يُستخدم لتحديد قمم الدورات التاريخية.

قارن المحلل “Yonsei_dent” من منصة “CryptoQuant” دورة عام 2025 بتركيبة القمّتين لعام 2021، عندما بلغت عملة البيتكوين ذروتين متتاليتين بفاصل ستة أشهر قبل الدخول في سوق هابطة.

ويُحذّر من احتمال تكرار السيناريو ذاته، حيث يتوقع أن تكون الذروة الثانية محتملة في 10 سبتمبر، بينما قد تظهر فعليا في وقت أبكر – ربما أواخر أغسطس – نظرا للطبيعة المتأخرة للمؤشر.

على الرغم من ارتفاع السعر مؤخرا وإغلاق شمعة أسبوعية عند 119,466 دولار، إلا أن المؤشر يُنبه إلى ضرورة الحذر، خصوصا مع بروز إشارات فنية أخرى مثل التباعد السلبي بين السعر ومؤشر القوة النسبية، واستمرار مستويات التصفية بالقرب من 114,000 دولار.

حتى يوم الاثنين، استقر سعر البيتكوين عند 118,800 دولار، مرتفعا 0.5% خلال 24 ساعة، لكنه لا يزال دون قمته التاريخية الأخيرة البالغة 123,091 دولار.

وقد ارتفع السعر بنسبة 10.6% خلال الشهر و75% خلال عام، لكنه شهد استقرار أسبوعي عند 0.1%.

في ظل هذا السياق، ومع بقاء السعر ضمن نطاق ضيق، فإن الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد اتجاه السوق، خاصة مع ترقّب مستجدات الاقتصاد الكلي مثل احتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية.

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