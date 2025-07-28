سعر العملة الرقمية BNB يسجل أعلى مستوى تاريخي والمحللون يتوقعون وصولها إلى مستوى 2000 دولار

سجلت العملة الرقمية BNB ارتفاع قياسي متجاوزة مستوى 855 دولار، وسط زخم متصاعد في منظومة بينانس.

اعتبر المحلل “باتيل” هذا الاختراق إشارة قوية على استمرار الاتجاه الصاعد، محددا 2000 دولار كمستوى مستهدف رئيسي، خاصة بعد أن تضاعف سعر العملة الرقمية منذ آخر إعادة اختبار.

أشار المحلل هنري إلى أن BNB خرجت من قناة تداول استمرت ستة أشهر وأعادت اختبار مستوى 780 دولار بنجاح، مع ارتفاع حجم التداول ودخول أموال مؤسساتية ذكية.

تفيد التقارير بأن شركة “نانو لابس” جمعت أكثر من 120,000 BNB، ما يعكس اهتمام مؤسساتي متزايد.

في السياق ذاته، بلغ حجم التداول على شبكة BNB Chain نحو 190 مليار دولار هذا الشهر، مع تضاعف عدد المعاملات منذ أبريل.

بحسب الرئيس التنفيذي لشركة “ألفراكتال”، فإن نسبة “شارب” لعملة BNB لا تزال دون 1.0، وهو ما يشير إلى أن السوق لم يدخل بعد في منطقة المخاطرة المرتفعة.

🚀 BNB is surging — and risk analysis shows there’s still plenty of room to climb!



A $1,000 BNB might not be an exaggeration… In fact, it could be a conservative target for the coming month.



Today, BNB's market cap is just 25% of Ethereum’s, and historically, whenever BNB… pic.twitter.com/3K3jRIDNa3 — Joao Wedson (@joao_wedson) July 27, 2025

كما أن مقياس المخاطرة الموحد لا يزال عند 0.005، وهو مستوى منخفض مقارنة بالقمم التاريخية.

وأضاف أن ارتفاع نسبة BNB مقابل الإيثيريوم قد يكون مؤشر مبكر على تحركات أوسع في السوق، خصوصا عندما تقترب البيتكوين من ذروة أو قاع قصير الأجل.

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