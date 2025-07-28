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سجلت العملة الرقمية BNB ارتفاع قياسي متجاوزة مستوى 855 دولار، وسط زخم متصاعد في منظومة بينانس.
اعتبر المحلل “باتيل” هذا الاختراق إشارة قوية على استمرار الاتجاه الصاعد، محددا 2000 دولار كمستوى مستهدف رئيسي، خاصة بعد أن تضاعف سعر العملة الرقمية منذ آخر إعادة اختبار.
أشار المحلل هنري إلى أن BNB خرجت من قناة تداول استمرت ستة أشهر وأعادت اختبار مستوى 780 دولار بنجاح، مع ارتفاع حجم التداول ودخول أموال مؤسساتية ذكية.
تفيد التقارير بأن شركة “نانو لابس” جمعت أكثر من 120,000 BNB، ما يعكس اهتمام مؤسساتي متزايد.
في السياق ذاته، بلغ حجم التداول على شبكة BNB Chain نحو 190 مليار دولار هذا الشهر، مع تضاعف عدد المعاملات منذ أبريل.
بحسب الرئيس التنفيذي لشركة “ألفراكتال”، فإن نسبة “شارب” لعملة BNB لا تزال دون 1.0، وهو ما يشير إلى أن السوق لم يدخل بعد في منطقة المخاطرة المرتفعة.
كما أن مقياس المخاطرة الموحد لا يزال عند 0.005، وهو مستوى منخفض مقارنة بالقمم التاريخية.
وأضاف أن ارتفاع نسبة BNB مقابل الإيثيريوم قد يكون مؤشر مبكر على تحركات أوسع في السوق، خصوصا عندما تقترب البيتكوين من ذروة أو قاع قصير الأجل.
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كانت هذه تفاصيل خبر سعر العملة الرقمية BNB يسجل أعلى مستوى تاريخي والمحللون يتوقعون وصولها إلى مستوى 2000 دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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