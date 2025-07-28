هل تتذكرون مشروع مدينة Akoin في السنغال التي يرعاها مغني الراب “أكون”: إليكم ما وصلت إليه!

قبل خمس سنوات نشرنا على بيتكوين العرب:

المغني “إيكون” يكشف عن أول مدينة عالمية متكاملة للكريبتو..و عملته الرقمية ستكون…

بعد سنوات من الوعود والترويج، ألغت السنغال رسميا مشروع “أكون سيتي”، المدينة المستقبلية التي كان يُفترض أن تُبنى على ساحلها الأطلسي وتعتمد بالكامل على العملات المشفرة.

المشروع الذي أُعلن عنه في 2018 كان يطمح لتحويل قرية “مبوديين” الزراعية إلى مدينة ذكية تعمل بالطاقة الشمسية وتستخدم عملة “Akoin” الرقمية.

ومع ميزانية طموحة بلغت 6 مليار دولار، وُصفت المدينة آنذاك بأنها واكاندا حقيقية لأفريقيا.

لكن المشروع لم يتجاوز مرحلة الشعارات.

حيث وبسبب التأخيرات، وتخلف في السداد، وإنذار نهائي من هيئة السياحة السنغالية في 2024، سحبت الحكومة 136 فدان من الأراضي الممنوحة لـ “إكون”.

وأكدت الهيئة أن المشروع لم يعد قائم.

وبدلا من ذلك، تخطط السنغال لتحويل الموقع إلى مركز سياحي بميزانية 1.2 مليار دولار بتمويل خاص، مع احتفاظ أكون بـ8 هكتارات فقط من الأرض لمشروع محدود النطاق.

جاء هذا القرار في وقت تعاني فيه السنغال من أزمة ديون خانقة، بعد اكتشاف التزامات خفية بـ7 مليار دولار في عهد الإدارة السابقة، ما أثر سلبا على قدرتها على الحصول على تمويل خارجي.

لذا وعلى الرغم من التغطية الإعلامية الواسعة، لم تُحقق مدينة إكون سوى القليل:

مركز شباب، ملعب كرة سلة، ومبنى استقبال صغير.

أما الحلم الكبير، فقد تحوّل إلى رمز للتأخير وسوء التخطيط، في حين يطالب المشترون الأوائل لعملة “Akoin” باسترداد أموالهم.

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