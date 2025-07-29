حلّ لمعالجة المدفوعات مصمَّم لدفع نمو الشركات... ويهدف إلى إزالة تعقيدات الدفع بالعملات الرقمية

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 01:46 مساءً - لطالما وعدت العملات الرقمية بإحداث قطيعة مع النظام المالي التقليدي، لكن في عام 2025 بدأ هذا التحول فعليًا يصل إلى قلب العمليات التجارية. ولم يعد مقتصرًا على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا أو مبتكري التمويل اللامركزي (DeFi)، بل أصبح الدمج مع العملات الرقمية يدخل في البنية التحتية لشركات واقعية تعمل في مجالات التجزئة والتكنولوجيا المالية والعقارات والخدمات الرقمية.

تقع معالجة المدفوعات بالعملات الرقمية في قلب هذا التحول، حيث تتيح للبزنس قبول العملات الرقمية بسهولة تعادل بطاقات الائتمان أو التحويلات البنكية، لكن دون أوجه القصور التي تُعيب الطرق التقليدية.

ففي الوقت الذي قد تستغرق فيه المدفوعات عبر الحدود أيامًا في النظام المالي التقليدي، تختزل معالجة العملات الرقمية وقت التسوية إلى دقائق، مما يتيح للشركات مواكبة سرعة التجارة العالمية. كما تُلغي الحاجة إلى الوسطاء، وتُقلّص الرسوم التي كانت تقضم من هامش الأرباح. إلى جانب ذلك، تتيح هذه العملات إمكانية الوصول إلى المناطق التي يصعب على النظام المالي التقليدي خدمتها أو تغطيتها.

والأهم من ذلك أن أنظمة الدفع بالعملات الرقمية تعمل على مدار الساعة، دون فترات توقف أو عطلات نهاية الأسبوع أو الحاجة لموافقات طرف ثالث. كما أنها قابلة للبرمجة بطبيعتها، ما يسمح بأتمتة كل شيء، من تحويل العملات إلى توزيع المدفوعات.

ومع تزايد الطلب على حلول الدفع بالعملات الرقمية، بدأت شركات بنية تحتية مثل EMCD بتقديم حلول مصممة خصيصًا لتلبية هذه الحاجة.

تبسيط المدفوعات لتلبية متطلبات التجارة العالمية

تُعرف EMCD بأنها واحدة من أفضل 10 مجمّعات تعدين للبيتكوين على مستوى العالم، وقد وسّعت منصتها لتشمل حزمة متكاملة من البنية التحتية للعملات الرقمية. وتقدّم خدمة "EMCD Cryptoprocessing" مسارًا واضحًا ومباشرًا للشركات التي ترغب في قبول المدفوعات بالعملات الرقمية دون الحاجة إلى بناء كل شيء من الصفر.

تتيح هذه الخدمة قبول أكثر من 600 عملة مشفّرة، بما فيها بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) والعديد من العملات المستقرة والتوكنات المنتشرة ضمن منظومة ويب3.

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المصدر:EMCD

المزايا الأساسية:

واجهات برمجة تطبيقات موحدة (API) وعناصر واجهة مرنة للدمج السلس مع المواقع والتطبيقات والمنصات.

رسوم منخفضة 0.5% فقط لكل معاملة، بدون رسوم خفية.

سحب فوري للعملات الرقمية، يشمل SEPA وSWIFT وخيارات P2P.

دعم متعدد اللغات وتصميم مخصص لصفحات الدفع يناسب مختلف الأسواق العالمية.

بروتوكولات أمان تشمل مراقبة المعاملات، الحماية من التصيد الاحتيالي، والتشفير.

صُمِّمت المنصة لتمنح الشركات وضوحًا كاملًا، وتكاليف تشغيل منخفضة، ومرونة عالية سواء كانت تعالج 5 مدفوعات يوميًا أو 5000.

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سير عمل تحقيق الأرباح بالعملات الرقمية

تحاكي خدمة EMCD منطق أنظمة الدفع التقليدية، لكنها تفتح المجال أمام مزايا العملات الرقمية الفريدة. عند اختيار العميل الدفع بالعملات الرقمية، فإن العملية تكون كالتالي:

يتم إنشاء فاتورة دفع مرتبطة بعنوان محفظة. يُرسل العميل العملة المشفّرة من أي محفظة متوافقة. يتتبع نظام EMCD المعاملة لحظيًا، ويؤكدها، ويُخطر نظام التاجر الخلفي. بحسب الإعدادات، يمكن تحويل العملة أو الاحتفاظ بها أو سحبها فورًا.

توفر الشركة خيارات متعددة مثل الواجهات البيضاء (White-label APIs)، أو العناصر الجاهزة للدمج، أو صفحات دفع تحمل العلامة التجارية الخاصة. وتقدم كذلك دعمًا تقنيًا وبيئات اختبار وخدمات محلية في أوروبا، أمريكا اللاتينية، آسيا، ودول رابطة الدول المستقلة.

دعم واسع لمختلف القطاعات

تشمل حالات الاستخدام أكثر مما قد يتصوره البعض. فبينما يرتبط الدفع بالعملات الرقمية عادة بالتجزئة أو التبادلات، تمتد قاعدة عملاء EMCD إلى مجموعة واسعة من نماذج الأعمال بين الشركات (B2B).

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المصدر:EMCD

ويمكن لأي شركة مهتمة أن تبدأ عملية الدمج عبر تعبئة نموذج بسيط على موقع EMCD الإلكتروني، ثم تحديد مكالمة تمهيدية مع مدير تكامل للحصول على الوثائق اللازمة، ومفاتيح API، وبيئة الاختبار. يدعم النظام التدفقات القائمة على عناصر جاهزة أو حلول مخصصة بالكامل، وقد تنطلق الشركة خلال أيام قليلة بحسب بنيتها التقنية.

المعيار الجديد للمدفوعات

ما كان يُعتبر سابقًا ميزة مستقبلية أصبح الآن معيارًا في عالم الأعمال. لم يعد قبول العملات الرقمية مجرد إشارة إلى الابتكار، بل وسيلة حقيقية لتقليل التكاليف وتوسيع نطاق التعامل مع الأسواق العالمية.

وتُعد أدوات EMCD لمعالجة المدفوعات خيارًا مثاليًا للشركات التي ترغب في مواكبة هذا التحول. فسواء كانت تتعامل مع خمس معاملات في اليوم أو خمسة آلاف، فإن القدرة على قبول العملات الرقمية بأمان وشفافية ووفق شروطك لم تعد أمرًا مؤجلًا، بل أصبحت جزءًا من واقع الأعمال اليوم.

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