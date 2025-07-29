شركة Mill City Ventures المدرَجة في بورصة ناسداك تخصص 441 مليون دولار لخزينة Sui

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:33 مساءً - أكملت شركة Mill City Ventures III، المدرَجة في بورصة ناسداك، عملية اكتتاب خاص ضخمة بقيمة 450 مليون دولار، في إطار تحوّل استراتيجي نحو قطاع العملات المشفرة، من خلال إنشاء خزينة تعتمد على عملة Sui.

وأعلنت شركة التمويل المتخصص والإقراض غير البنكي، يوم الإثنين، أنها جمعت حوالي 450 مليون دولار من خلال بيع 83 مليون سهم لمستثمرين مؤسسيين.

وشارك في عملية التمويل عدد من شركات رأس المال الاستثماري، من بينها Pantera Capital وElectric Capital وParaFi Capital وArrington Capital وFalconX وغيرها. ومن المقرر أن تتولى شركة Galaxy Asset Management إدارة أصول الخزينة.

وتخطط الشركة لاستخدام 98% من العائدات لشراء عملات (SUI)، وهي العملة الأصلية لسلسلة الكتل من الطبقة الأولى Sui، لتكون أصلها الأساسي في الخزينة، مع تخصيص 2% فقط لاستمرار نشاط الإقراض قصير الأجل الحالي.

وأشارت Mill City إلى أن هذه الشراكة تُعد "الأولى من نوعها" في القطاع مع مؤسسة Sui، وتمثل أول خزينة علنية لعملة SUI على الإطلاق.

لماذا الاستثمار في Sui؟

في تعليقه على اختيار Sui كمحور لتحول الشركة نحو التشفير، قال ستيفن ماكنتوش، المدير التنفيذي الجديد للاستثمار:

"نحن في لحظة حاسمة حيث يصل كل من التشفير والذكاء الاصطناعي إلى الكتلة الحرجة."

وأضاف: "نعتقد أن Sui تتمتع بموقع مثالي لاعتماد واسع النطاق، نظرًا للسرعة والكفاءة التي تتطلبها المؤسسات في التشفير على نطاق واسع، إلى جانب بنية تقنية قادرة على دعم أعباء الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الأمان واللامركزية."

أما أدينيي أبيودون، الشريك المؤسس ورئيس المنتجات في شركة Mysten Labs – الجهة الداعمة لسلسلة Sui – فقال:

"المستقبل ملك للتشفير والذكاء الاصطناعي والعملات المستقرة، وجميعها بحاجة إلى بنية تحتية قادرة على التعامل مع النطاق الحقيقي. وهذه هي Sui."

وفي فبراير الماضي، قال كريستيان تومبسون، المدير التنفيذي لمؤسسة Sui، في تصريح لـ Cointelegraph، إنه يرى فرصًا كبيرة في تلاقي التقنيات، مثل دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في سلاسل الكتل.

طفرة في DeFi على Sui

إلى جانب تركيز Sui على الذكاء الاصطناعي، شهد النظام البيئي للعملة ارتفاعًا كبيرًا في نشاط التمويل اللامركزي (DeFi). فقد بلغت القيمة على السلسلة أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 2.22 مليار دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد ارتفاع بنحو 400% منذ يوليو 2024، وفقًا لبيانات DefiLlama.

وفي يوم الأحد، أبرزت شركة إدارة الأصول 21Shares بروتوكولات التمويل اللامركزي الرائدة على Sui، وهي Suilend وNAVI وHaedal، والتي بلغ إجمالي القيمة المقفلة فيها 1.7 مليار دولار بعد مكاسب كبيرة خلال الشهر الماضي.

يصل DeFi TVL على Sui إلى ATH. المصدر: DefiLlama

انخفاض سعر SUI

رغم هذا الإعلان عن الخزينة الجديدة، لم يسجل سوق التداول الفوري أي رد فعل إيجابي، حيث انخفض سعر عملة SUI بنسبة 11% خلال الـ24 ساعة الماضية، تماشيًا مع تراجع عام في سوق العملات المشفرة، لا سيما بين العملات البديلة.

وكانت العملة قد بلغت أعلى سعر لها على الإطلاق عند 5.35 دولارات في يناير، لكنها تراجعت بنسبة 27% منذ ذلك الحين.