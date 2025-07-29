راي داليو يقترح تخصيص 15% من المحفظة للبيتكوين أو الذهب وسط “حلقة الهلاك” الخاصة بالديون الأمريكية

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:33 مساءً - أوصى الملياردير الأمريكي ومدير صناديق التحوط راي داليو بتخصيص 15% من المحفظة الاستثمارية في البيتكوين أو الذهب، من أجل تحقيق "أفضل نسبة بين العائد والمخاطرة"، في ظل أزمة الديون المتفاقمة في الولايات المتحدة وتدهور قيمة العملة.

داليو، مؤسس شركة التحوط Bridgewater Associates، خلال ظهوره في بودكاست Master Investor يوم الأحد:

"إذا كنت تسعى إلى تحسين محفظتك لأفضل عائد مقابل المخاطرة، فستخصص حوالي 15% من أموالك للذهب أو البيتكوين."

وأشار داليو إلى أنه يمتلك "بعض البيتكوين، ولكن ليس كثيرًا"، ولا يزال "يميل بقوة إلى الذهب أكثر من البيتكوين".

وأضاف أن النسبة بين البيتكوين (BTC) والذهب داخل هذا التخصيص البالغ 15% "تعود لك شخصيًا"، لكن هذه النسبة تمثل ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بتوصيته السابقة في يناير 2022 التي دعا فيها لتخصيص 1% إلى 2% فقط للبيتكوين.

وقد جاءت تصريحات داليو في سياق أزمة الديون الوطنية الأمريكية، والتي ارتفعت إلى 36.7 تريليون دولار، وفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

وأوضح داليو: "القضية الجوهرية هي تدهور قيمة المال"، مشيرًا إلى أن الحكومة الأمريكية ستحتاج على الأرجح إلى إصدار 12 تريليون دولار أخرى من سندات الخزانة خلال العام المقبل لخدمة ديونها المتزايدة.

تقرير وزارة الخزانة الأمريكية يدعم وجهة نظر داليو

وقد كشف تقرير صادر عن وزارة الخزانة، يوم الإثنين، عن توقعات باقتراض تريليون دولار إضافية في الربع الثالث – بزيادة قدرها 453 مليار دولار عن التقديرات السابقة وذلك بسبب انخفاض تدفقات النقد واحتياطيات أضعف.

كما توقعت الوزارة اقتراض 590 مليار دولار في الربع الرابع، ما يعزز اعتماد الحكومة الأمريكية المتزايد على الديون لتمويل النفقات، ويُفاقم المخاوف بشأن مسارها المالي في المستقبل.

وأكد داليو أن بلدانًا غربية أخرى، مثل المملكة المتحدة، تواجه نفس "حلقة الهلاك" المتعلقة بالديون، وأن عملاتها ستستمر في الأداء الضعيف مقارنة بالعملات الصلبة مثل البيتكوين والذهب، واللذين وصفهما بأنهما "أدوات تنويع فعّالة".

Bitwise تنشر رسمًا بيانيًا لإجمالي ديون الحكومة الفيدرالية الأمريكية، استجابة لتعليق داليو. المصدر: Bitwise

داليو لا يزال متشككًا بشأن البيتكوين كعملة احتياطية

وعلى الرغم من دفاعه عن البيتكوين كوسيلة لتنويع المحفظة، لا يزال داليو يشك في قدرة العملة المشفرة على أن تصبح عملة احتياطية.

وأعرب عن شكوكه في تبني أي بنك مركزي للبيتكوين بهذا الدور، مشيرًا إلى افتقارها للخصوصية وشفافية معاملاتها.

وقال: "بإمكان الحكومات معرفة من يقوم بأي معاملة عليها"، مضيفًا أن أي ثغرات محتملة في كود البيتكوين قد تُقوّض فعاليتها كبديل نقدي.

أداء قوي للبيتكوين والذهب

يُسجل كل من البيتكوين والذهب أداءً قويًا في المناخ الاقتصادي الحالي، حيث بلغا مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة.

ويجري تداول البيتكوين حاليًا عند 118,100 دولار، أي أقل بحوالي 4% من أعلى مستوى له على الإطلاق البالغ 123,230 دولارًا الذي بلغه في 14 يوليو، وفقًا لبيانات TradingView، في حين سجّل الذهب قممًا جديدة عدة مرات خلال الأشهر الماضية.